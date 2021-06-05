Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 25 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Salihli’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.