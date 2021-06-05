Manisa’da traktör devrildi: 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, traktörün koruma demiri sayesinde hayata tutundu.

Kaza, Karaağaç Mahallesi Çavdar Yaylası’nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, S.A. (55) yönetimindeki 45 SZ 637 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü S.A. ile traktör sepetinde yolcu olarak bulunan A.Y. (14), F.E. (17), F.A. (50) ve S.V. (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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