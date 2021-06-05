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Dünya şampiyonu cimnastikçiye memleketinde görkemli karşılama Ayşe Begüm Onbaşı memleketi Manisa’da mehter takımı eşliğinde karşılanarak şehir turu attı Onbaşı’yı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında kabul etti

İHA

Dünya şampiyonu cimnastikçiye memleketinde görkemli karşılama Ayşe Begüm Onbaşı memleketi Manisa’da mehter takımı eşliğinde karşılanarak şehir turu attı Onbaşı’yı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında kabul etti

Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak Kadınlar Aerobik Cimnastikte Dünya Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı memleketi Manisa’da mehter takımı eşliğinde karşılanarak şehir turu attı. Şehir turunda Manisalıların sevgi gösterileri ile karşılanan Onbaşı’yı Manisalı sporcular da bayraklarla selamladı.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa’da Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında coşkuyla karşılandı.
Türkiye’ye altın madalya ile dönen milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı İzmir Havalimanı’nda ve Manisa girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ve sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşıladı. Ardından şehir turuyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen Ayşe Begüm Onbaşı, burada Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcular ve Mehter Takımı’nın görkemli gösterisiyle karşılandı. Ayşe Begüm Onbaşı, coşkulu törenin ardından Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Elde edilen başarıyla büyük bir gurur duyduklarını belirten Vali Karadeniz, şampiyon sporcuyu tebrik ederek altınla ödüllendirirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de Onbaşı’nın cimnastiğe başladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor çantasını ve altın hediye ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da yer aldı.
Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ayşe Begüm Onbaşı memleketinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Takımımızla beraber güzel bir başarı elde ettik. Dünya finali gördük, alın madalya kazandık. Tabii ki çok mutluyuz. Bu yolda bize emek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Federasyonumuza, Kulübümüz Ankara EGO Spor’a ve buradan Mansur Başkanımıza da selamlarımızı yolluyoruz. İyi ki varlar. Bizi destekledikleri sürece biz de motivasyonumuzu artırıp başarıya ulaşmak istiyoruz. Zorlu bir hazırlık süreci yaşadık. Takım arkadaşlarım da bilir. Günlük 78 saatlik bir antrenmanlarda birbirimize kenetlendik ve bir olduk. Aslında bu sonucu bekliyorduk. Daha fazla madalya almayı bekliyorduk. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda daha hatasız daha düzgün bir şekilde gerçekleştirip hataları en aza indirerek yarışmalara katılmayı planlıyoruz” dedi.

“Yaptığınız işi sevin”
Gençlerin mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerektiğini kaydeden Onbaşı, “Herhangi bir spor dalı olabilir. Öncelikle yaptığımız işi sevmemiz gerekiyor ve başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Pes etmememiz gerekiyor. Bu spor için de sanat için de geçerli. Türkiye’ye yoğun bir tempoyla geldik. İlk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve büyüklerimizin ziyaretlerine gittik. Bizim için çok yoğundu bundan sonrası da çok yoğun antrenman programımız ise tamamen hocamıza bağlı” dedi. Onbaşı bundan sonraki hedefinin ise Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık başlıyor
Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, “3 yıldır bugüne hazırlanıyoruz. Çok yoğun tempolu bir antrenman sürecinden çıktık. Düştüğümüz kalktığımız zamanlar oldu ama hedef İstiklal Marşıydı. Hedefimiz daha çok madalyaydı ama çok ufak hatalarla madalyaları kaybettik. Bundan sonraki süreçte madalyalar gelecek. Bundan sonra sırada Avrupa Şampiyonası var. Hızlı bir şekilde Avrupa Şampiyonasına adapte olmamız lazım. Büyük ihtimalle yarından itibaren antrenmanlara başlayacağız.” diyerek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.

Manisa’dan ikinci dünya şampiyonu
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise şunları söyledi: “Başta Ayşe Begüm Onbaşı’yı ve takım arkadaşları ile antrenörünü tebrik ediyorum. Manisa olarak Kerem Kamal’ın güreşte aldığı altın madalyadan sonra Ayşe Begüm Onbaşı’nın altın madalyası taçlandırdı. Bunların devamı gelecektir. Manisa hem Türkiye’de hem de dünyada sporda yerine alan bir şehir olacak. Spor Şehri Manisa yolunda süratle ilerliyoruz. Tesislerimiz de çok güzel ve yenileri yapılıyor. Buradan Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Manisa’nın olimpiyatlarda da yer alacağına inanıyoruz. Sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum.”

Ayşe Begüm Onbaşı Kimdir?
2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde cimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir cimnastikçiye dönüştü. 2015'te Meksika'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 12 14 yaş grubunda mücadele veren başarılı sporcu, burada dünya üçüncüsü oldu. 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise 15 17 yaş grubunda altın madalyayla Türkiye’ye dönerek, yeteneklerinin ve çalışmalarının karşılığını almayı başardı. Ayşe Begüm, 2018'de Portekiz'deki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 1517 yaş grubunda üçüncülük elde etti. 2019'da ise Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda dördüncü olurken, Portekiz'deki Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda birinciliğe ulaştı. Son olarak da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 1. olarak Türkiye’ye büyükler kategorisindeki ilk altın madalyayı kazandırdı.
Dünya Şampiyonaları dışında yurt içinde ve yurt dışında katıldığı etkinliklerde 60’ın üzerinde madalya sahibi olan Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye’nin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.

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