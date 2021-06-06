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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İHA

Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Kula karayolu Türkmenköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halindeki Ali Kocabaş (69) idaresindeki 45 RA 0646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan idaresindeki 35 AKR 968 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 45 RA 0646 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kocabaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Hasan Ali Kaçan ise ayakta tedavi edildi. Kazada 45 RA 0646 plakalı otomobilde bulunan Makbule Kocabaş (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kocası Ali Kocabaş da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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