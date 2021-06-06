Uzaktan okumalı sayaçların uygulaması Azimli Mahallesiyle başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesinde yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçların montajını tamamladı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan da, ilk uygulamanın yapıldığı Azimli Mahallesinde hayata geçirilen çalışmayı yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son teknolojik gelişmeleri yapılanmasına entegre etmeye devam ediyor. Alt ve üstyapı çalışmaları yapılan kırsal mahallelerde montajına başlanan uzaktan okumalı mekanik sayaçların ilk uygulaması Saruhanlı’nın Azimli Mahallesi ile başladı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan da mahalleye giderek uygulamayı yerinde inceledi. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Nedim Başer ve Azimli Mahalle Muhtarı Osman Yanar da Akbaş ve Özcan’a eşlik etti.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Sayaçlarımız özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde hanelerin içinde yer alıyor. Ekiplerimiz bu yüzden genellikle sayaçları okumakta zorlanıyorlar. Radyo dalga yayını sayesinde personelimiz geldiği zaman arabadan inmeden ya da yürürken sayacı okuyabilecek. Sayacın ve muhafaza kutusunun bedelini de MASKİ olarak karşılıyoruz. İlk uygulamayı da Azimli Mahallemizde yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, “İdaremiz bünyesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Önemli bir çalışmaya imza atarken ilk uygulamayı yaptığımız Azimli Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın sayaçlarının geç okunması dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamaması için uygulanmaya başlanan projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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