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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avşar Mahallesi’nin çehresini değiştirecek çalışma

İHA

Avşar Mahallesi’nin çehresini değiştirecek çalışma

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde 25 kilometre içme suyu, 26 kilometre kanalizasyon hattı ve 145 bin metrekarelik kilit parke taşı döşenecek.
MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 154 Mahalle projesi kapsamında Turgutlu’nun Avşar Mahallesine 25 kilometre içme suyu, 26 kilometre kanalizasyon hattı ve 145 bin metrekarelik kilit parke taşı döşenerek mahallenin çehresi değiştirilecek. Kanalizasyon hattı ile başlatılan çalışmalardan mahalle halkının memnun olduğunu ifade eden Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, “Mahallemizde başlatılan altyapı çalışmasından dolayı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Avşar Mahallesi Manisa’nın en büyük kırsal mahallelerinden bir tanesi. Yaklaşık 3040 yıldan beri hem içme suyu hem de kanalizasyon hatlarında çok büyük sorunlar yaşıyorduk. Cengiz Başkanımız sağ olsun 154 mahalle projesi ile Avşar mahallesini de kapsama aldı. Şu an mahallemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bir yılın sonunda tarihi sorunumuz çözülerek mahallemiz temiz içme suyu ve kanalizasyon hattına kavuşacak” dedi.
Avşar’ın atık suları Turgutlu AAT’ye bağlanacak
Mahallelerinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından büyük bir dönüşüm yaşayacaklarını dile getiren Muhtar Gürbüz, “Mahallemizde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından atık sularımız çevreyi kirletmeyecek. Kanalizasyon hattımız, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük bir yatırım bedeli ile ilçemize kazandırılan atık su arıtma tesisine bağlanacak. Bu bile Avşar için çok önemli bir yatırım. Biz kırsal bir mahalleyiz bu nedenle kanalizasyon hattımızın atık su arıtma tesisine bağlanması Gediz Ovası’nın verimliliğini sağlayan su kanallarımız için de çok önemli olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi ecdadımız 1453 yılında İstanbul’u fethetti. Cengiz Başkanımız da Avşar’dan aldığı 1453 oyla Avşar’ı karış karış fethediyor. İnşallah bir yıl sonra güzel bir Avşar olacak” diye konuştu.
Avşar mahallesinde tarihi dönüşüme tanıklık eden mahalle sakinlerinden Cengiz Çevik, “Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Avşar Mahallemizin kanayan yarasına neşter vurdu. Yıllardır kanalizasyon ve içme suyu konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Cengiz Başkanımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla sorunlarımız sona eriyor. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Şu an Avşar Mahallesinde tarihi bir dönüşümü yaşıyoruz. Ben yıllardır bizlere en iyi hizmetleri getirmek için çaba gösteren Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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