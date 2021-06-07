Manisa FK Bucalı Oğuz'u istiyor



MANİSA, (DHA) - Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, transferde hız kesmiyor. Giresunspor'dan Sadi Karaduman, Hatayspor'dan Selim Ilgaz, Denizlispor'dan Kubilay Aktaş, Eskişehirspor'dan Bedirhan Altunbaş ve Samsunspor'dan Veli Çetin'i kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Manisa FK'nın, 2'nci Lig'e adını yazdıran Bucaspor'un kanat oyuncusu Oğuz Aydın'la da ilgilendiği bildirildi.

Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcunun transferine karşılık Bucaspor'a 3 futbolcu önerdiği öğrenildi. Oğuz'un da kariyerini bir üst ligde sürdürmeyi düşündüğü ve yönetimden izin istediği kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı. Oğuz'a Azerbaycan takımlarından da tekliflerin geldiği ileri sürüldü. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-06-07 11:27:44



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