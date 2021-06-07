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Bu mahallenin çocukları camiye koşarak gidiyor Çocuklara güreş ve etkinliklerle cami sevgisi aşılanıyor

İHA

Bu mahallenin çocukları camiye koşarak gidiyor Çocuklara güreş ve etkinliklerle cami sevgisi aşılanıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan İbrahim Çelebi Cami’nin Müezzin Kayyımı olan Mehmet Turhan'ın, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve cami sevgisi kazanmaları amacıyla düzenlediği etkinlikler büyük ilgi görüyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılan çocuklar daha sonra başta ata sporu güreş olmak üzere çeşitli etkinliklerle birlikte dini bilgiler öğreniyor.
Şehzadeler ilçesine bağlı İbrahim Çelebi Mahallesindeki İbrahim Çelebi Camii Müezzin Kayyımı olan Mehmet Turhan, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla cami içerisinde çeşitlik etkinlikler gerçekleştiriyor. Başta ata sporu güreş olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyen Turhan'ın bu projesi, mahallede yaşayan çocukların camiye koşarak gelmesini sağladı. Yaklaşık 30 yıllık görev hayatının 20 yılının İbrahim Çelebi Cami’nde geçtiğini söyleyen Müezzin Kayyımı Turhan, mahallenin çocuklarıyla çok iyi anlaştıklarını, onlara her fırsatta cami sevgisini aşılamaya çalıştığını vurguladı.
Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Turhan, “Çocuklarımız ile her akşam yatsı namazında bir araya geliyoruz. Dünyayı etkileyen pandemi dolayısıyla çocukların eğitimlerini oldukça fazla etkiledi. Okullarına uzun bir süre gidemediler. Okullarını özlediler, evlerinde sıkıldılar, çocuklarımızın bu sıkıntılı dönemlerini aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Camimiz de namaz kılıyoruz, akabinde etkinlikler, sportif faaliyetler yapıyoruz. Güreş yaptırıyoruz, arada namaz dualarını tekrar ediyoruz. Hepsi 1015 dakikalık bir faaliyet bu, ardından da çocuklarımıza çiğ köfte gibi her akşam değişik çeşitli ikramlarımız oluyor“ şeklinde konuştu.
Etkinlik ve faaliyetlere cami dışında da devam ettiklerini ifade eden Turhan, halı saha maçlarını pandemi dolayısıyla yapamadıklarını, hayatın normalleşmesiyle birlikte halı saha maçları düzenleyeceklerini belirtti.
Turhan, “Çocuklarla birlikte ormanda yürüyüş planlıyoruz. Değişik zamanlarda değişik etkinlikler yapacağız inşallah. Bizler çocuklarımızın böyle camiye gelmesinden memnunuz, cemaatimiz de ses çıkarmıyor, onlardan da bu anlamda destek görüyoruz. Hatta cemaatimiz zaman zaman ikramlara sponsor oluyor. Amacımız, bu çocukları milli ve manevi değerler ölçüsünde yetişmelerini sağlamak, devletine, milletine, topluma faydalı gençler olması, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarıdır. Önemli olan bu, çocuklarımızı sahiplenmek derdiğimiz maksadımız bu” dedi.
Çocukların derslerine de yardımcı olmak istediklerini kaydeden Turhan, okullarında geri kaldıkları dersler hakkında yardımcı olmayı da planlıyoruz.
Faaliyetleri desteklerini vurgulayan cami cemaatinden Mahir Çoban, “Bu projenin devam etmesini istiyoruz, çocuklarımızın camiye alışmaları bizleri sevindiriyor. Hocamız buna vesile oluyor. Çocuklarımız devamlı gelsinler” dedi.
Cami cemaatinden Remzi Kafalı ise, “Çocuk sesleriniz camide bulunması güzel tabi, hocamız da çocuklarımızı alıştırdı. İbadetlerini yapıyorlar. Biraz gürültü yapıyorlar ama olsun, rahatsız olmuyoruz. Camilerimizde yeniden çocuk sesleri duymuş oluyoruz” diye konuştu.

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