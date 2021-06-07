Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boruya sıkışan ve çıkamayan yavru kedinin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekipleri yetişti. Borudan çıkarılan yavru kedi annesinin yanına koştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Çözüm Sokakta bulunan bir evin bahçesindeki boruya giren yavru kedi girdiği borudan çıkamadı. Gelen sesler üzerine vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kedinin sıkışıp kaldığı yere ulaştı. El yordamıyla sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi önce annesine ardından da barındıklara alana koşarak gitti.

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