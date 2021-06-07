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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, TIR'ın otomobile çarpmasıyla 2 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın, sürücüsünün kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı otomobili altına alıp, sürüklediği ve sinyalizasyon direğine çarparak, durduğu anlar yer aldı.

Kaza, dün gece, İzmirAnkara yolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yapan Sedat Darı (54) yönetimindeki 45 M 2928 plakalı TIR, yan yoldan çıkan Hasan Cankazak'ın kullandığı 45 PU 816 plakalı otomobile çarptı. Otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek, durdu. Metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü Cankazak ve Bekir Sönmez (18) sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Sönmez'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Sedat Darı ise gözaltına alındı.

Kaza anının araç kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın, sürücüsünün kavşaktan karşıya geçmek istediği otomobili altına alarak, sürüklediği ve sinyalizasyon direğine çarpıp, durduğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-06-07 12:44:08



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