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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ kesintisiz su için çalışıyor

İHA

MASKİ kesintisiz su için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu tesislerine enerji sağlayan trafoların bakım onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Üç grup halinde yapılacak olan çalışmalar Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu tesislerine enerji sağlayan trafoların bakımları için kolları sıvadı. Üç grup halinde yapılacak olan çalışmalar önceki gün Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde başladı.

“Hedefimiz kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak”
Manisa genelinde içme suyu tesislerine enerji sağlayan trafoların bakım onarım ve yenileme çalışmalarının başladığını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince içme suyu tesislerimize elektrik enerjisi sağlayan trafolarımızda bakım onarım ve yenileme çalışmaları başladı. Üç grup halinde yürütülecek olan çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İçme suyu tesislerine her zaman ayrı bir özen gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’de çalışmaları yakından takip ediyor. MASKİ olarak hedefimiz her zaman vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak” dedi.

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