Yunusemre'den doğa sporlarına ilgi duyanları sevindirecek proje

Yunusemre Belediyesi, doğa sporlarına gönül veren sporcuları buluşturacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yuntdağı’nda bisiklet, su, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği merkez için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin yapılacağı alanda bu sporlara gönül veren sporcuları gezdirdi, projeyi tanıttı.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda doğaseverleri ve doğa sporları sporcuları için güzel bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Osmancalı Mahallesi yakınlarında 360 bin metrekare alan üzerine kurulacak merkezde su, bisiklet, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği alanlar, mesire ve kamp alanı, basketbol ve voleybol sahası yer alıyor. Projenin yapılacağı alanı doğa sporlarına gönül veren ilgili federasyon ve dernek temsilcilerine gösteren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, proje hakkında bilgi verdi.

Tüm paydaşlarla birlikte Osmancalı’da güzel bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirten Başkan Çerçi, bu konuda yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Buraya 12 yıl içerisinde tamamlayacağımız proje kapsamında yapacağımız gölette su sporlarının yapılabileceği uluslararası bir merkez karmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra bisiklet, motor ve otomobil sporlarının da yapılabileceği bir merkez üzerinde çalışıyoruz. 360 bin metrekare alanı kapsayan büyük bir proje. Şuanda bu sporlarla ilgilenen arkadaşlarımızı ağırladık. İnşallah hep birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkaracağız. Federasyon ve derneklerimizin fikirleri bizler için önemli. Güzel bir proje yapmak istiyoruz. Ailelerin birlikte güzel vakit geçireceği alanlar oluşturacağız. Buranın adını da doğa sporları merkezi olarak düşündük. Projelendirme aşamasındayız. Gençlerimizin trafiğe kapalı alanlarda, güvenli bir ortamda hayatlarını tehlikeye atmadan spor yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Alanı gezen Manisa Bisiklet Spor Kulübü eski Başkanı Yüksel Gemici de projenin önemine atıfta bulunarak, “Daha önce de Yunusemre Belediyemizin desteği ile 2 kez bisiklet yarışı organize ettik. Bu alanda belediyemizin güzel bir çalışma yapacağına inanıyorum. Tabi bu sadece belediyelerin oluruyla olmuyor. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle burada uluslararası düzeyde turnuvaların yapılacağı, yerelde gençlerimizin kendilerini ifade etme olanağı bulacağı sportif tesis ve piknik alanı olacağına inanıyorum” dedi.

İncelemeye katılan Ege Off Road Grubu Başkanı Rüstem Önel de Ege Bölgesi’nde böyle bir projenin bulunmadığını ifade etti. Önel burada yaptığı konuşmada, “Bölgemizde böyle bir parkur şu anda yok. İnşallah başkanımız ve tüm arkadaşlarımızla güzel bir proje yaparız. Tüm gençlere de örnek oluruz. Herkesi de buraya çekeriz. Herkes doğayla iç içe güzel bir ortamda hem spor yapar hem de sevdikleri ile vakit geçirir” ifadelerini kullandı.



"Bunun gibi alanlara ihtiyaç var"

Dağcılık Federasyonu Manisa Temsilcisi Fuat Kuloğlu ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Pandemi zamanında doğaya olan ilgi daha da arttı. Şu anda bine yakın insan boş vakitlerini, tatillerini doğada değerlendiriyor. Bizim de bunun gibi açık kamp alanlarına ihtiyacımız var. Gençleri buralara yönlendirmeliyiz”

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