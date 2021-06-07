İşaret Dili Kursu için kayıtlar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işaret dili kursu başladı. Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen işaret dili kursu için ise kayıtlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen işaret dili kursu iki grup halinde yapılıyor. Sabah grubunun kurs saatleri 10.00 13.00 iken öğle grubu ise 13.30 15.45 saatleri arasında eğitim alıyor. Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen işaret dili kursu için kayıtlar 11 Haziran Cuma gününe kadar AKM veya Turgutlu Halk Eğitim Merkezinden alınacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Halk Eğitim Merkezimiz ile vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki olarak geliştirmelerine katkı sunabilmek adına yürüttüğümüz ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde açtığımız işaret dili kursuna katılım sağlayacak kursiyerlerimizin işitme yönünden dezavantajlı olan vatandaşlarımızla sağlıklı ve rahat iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizi işaret dili kursumuza kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

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