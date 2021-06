Selendi’de el emeği göz nuru el sanatları sergisi göz kamaştırdı

Manisa Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün kursiyerler tarafından düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan Türk el sanatları ürünleri sergilendi.

Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve protokol üyeleri yaptı. Kurdele kesilip açılışı yapılan sergi katılımcılar tarafından dikkatle gezildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Selendi İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap yaptığı açılış konuşmasında, "Hayat boyu öğrenme; okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren faaliyetlerden biridir. Merkezimiz; tüm vatandaşlarımıza, yaşı ne olursa olsun, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimöğretim hizmeti vermek, piyasa şartlarına uyum sağlayabilecek bilgi ve tecrübeyi aktarmak için var olan bir yaygın eğitim kurumudur. Hayata mutlu bireyler hazırlamak için; her zaman, her yerde, herkes için eğitim misyonuyla hareket ediyor, beşikten mezara kadar eğitim diyoruz. Ülke olarak hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedefimiz; öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirebilmektir. 2020/2021 Eğitim Öğretim yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlükleri işbirliğinde kurslar açtık. Müdürlüğümüzce, 16 mesleki ve teknik, 29 genel, 4 okumayazma olmak üzere toplam 49 kurs açılmıştır. Tamamlanan ve devam eden kurslarımızdan 403 kadın, 539 erkek olmak üzere 959 kursiyer yararlanmıştır. kursiyerlerimiz güzel işler ortaya çıkardı. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı kurslar bir süre kapalıydı. Uygun görülen zamanlarda ise kurs hocaları ve kursiyerler tedbirler çerçevesinde titiz çalışmalar yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte yapmış oldukları el sanatlarını sergileme fırsatı oluştu." dedi.

Kaymakamlık koordinasyonunda 2018 yılı yaz aylarında ilçede başlatılan, 'Değerli Zamanlar Eğitim Programı ile öğrenciler için açılan sanat ve spor kurslarını pandemi şartlarına rağmen devam ettirmeye çalıştıklarını kaydeden Kasap, "Gençlik merkezinin ve spor salonlarının kursiyerlerimize açılmasında, açılan sanat ve spor kurslarında ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen kaymakamlığımıza, belediye başkanlığımıza, gençlik ve spor müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama ve gitar kursuna giden öğrencilerin türkü ziyafeti ve halk oyunları gösterilerinin ardından Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma komutan vekili Hacı Yusuf Arslan, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve daire müdürleri, kurs öğretmenleri Raziye Uçan, Yaşar Sarı ile kursiyerler tarafından açılan 'Türk El Sanatları' sergisini gezdi. Kaymakam Yıldırım sergi hakkında şunları söyledi: "Açılan kurslarda kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği ve göz nuru eserler gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden annelerimizin yapmış oldukları el sanatlarının yaşatılmasını burada görmek beni çok duygulandırdı. El sanatlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Kursiyerlerimizin açmış olduğu yılsonu sergisinde yapılan emeğin, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum."

