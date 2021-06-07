Turgutlu Belediye Kadın Basketbol galibiyetle başladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Ankara’da oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final maçları açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Turgutlu Belediyesi salondan 7061 galip ayrıldı.

Ankara Spor Salonunda Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final grubu maçları Pazartesi günü saat 13.00’da Turgutlu Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi maçı ile başladı. Grup maçlarını 8’de 8 yaparak namağlup lider tamamlayan Turgutlu Belediyesi, İzmir BB karşısında da baştan sonra oyun üstünlüğünü elinde tutarak salondan 7061 galip ayrıldı. Final grubu maçlarına da galibiyet ile başlayan ve serisini 8 maça çıkaran Turgutlu Belediyesinde Büşra Çınar 13 sayı ile Turgutlu Belediyesinin en skorer oyuncusu olurken Kaptan Özge Bilgin 12 sayı, Gamze Sena Dülegöz ve Zeynep Şahin 10’ar sayı Pelin ve Cansu’dan ise 7’şer sayı katkısı aldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyesi Başantrenörü Serdar Babacan: “Artık final grubundayız. Burada kolay maç yok. Ona göre hazırlığımızı yapıp geldik. Sahada terinin son damlasına kadar savaşan ve kazanmayı hak eden bir Turgutlu Belediyesi vardı. Hem savunmada hem de hücumda genel olarak istediklerimizi gerçekleştirdik. Daha önce maçı koparma anlarını yakalasak da kullanamadık. İyi basketbol oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Vakit kaybetmeden turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan Tarsus Belediyesi ile oynayacağımız maça hazırlanacağız” dedi.

Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz: “Galibiyet ile başlamak mutluluk verici. Motivasyonumuz çok yüksekti. Biz sezonun başından beri bu takıma inandık ve bu maçlar için hazırlıklarımızı yaptık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak çok önemliydi. İlk maçımızı kazanarak başladık. Sahada sonuna kadar mücadelesini veren oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Yarın oynayacağımız Tarsus Belediyesi maçını da kazanarak şampiyonluk hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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