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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Baybatur, Birlik Başkanı Çınar ile destekleri konuştu

İHA

AK Parti'li Baybatur, Birlik Başkanı Çınar ile destekleri konuştu

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birlik Başkanı Recep Çınar’ı ziyaret etti. Esnafın nabzını tutmak üzere Manisa’da çeşitli temaslarda bulunan Baybatur, hükümetin esnaf için açıkladığı desteklerin esnafa can suyu olduğunu ifade etti.
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birlik Başkanı Recep Çınar, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u ağırladı.
Ziyaret esnasında esnafların pandemi sürecinden yaşadığı sıkıntılar ele alınırken, hükümetin esnaf için açıkladığı destek paketleri de konuşuldu. Ziyaret esnasında Baybatur’a AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da eşlik etti.
Pandemi sürecinde birçok işyerinin bir süre kapalı kaldığını dile getiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birlik Başkanı Recep Çınar “Covid19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar olmasına neden oldu. İnşallah bu süreç bir an evvel sona erer esnaflarımızda eski günlerine geri döner. Bilindiği gibi bu süreç tüm dünyada ciddi sıkıntılar yaşatmış özellikle esnaflarımız elde olmayan bu sebepler nedeni ile ciddi zararlar görmüştür. Cumhurbaşkanımızın sürecin başında bu yana esnaflarımız için açıklamış olduğu gerek düşük faizli krediler, gerek faizsiz krediler ve geri ödemesiz destekler esnaflarımız için bir can suyu niteliğinde olmuştur. Tüm esnaflarımız adına Cumhurbaşkanımıza esnaflarımıza vermiş olduğu bu destekler nedeni ile teşekkür ediyorum” dedi.

“Hükümetimiz esnafımızın yanında oldu”
Pandemi sürecinde birçok esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Bilindiği gibi 2019 yılının son aylarında Çin’de başlayıp çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ciddi bir salgın sürecinin içerisinden geçiyoruz. Yüz yılda bir olabilecek bir salgın tüm dünya ülkelerini zaman zaman çaresiz bırakmış ve birçok ülkenin sağlık sistemi bu salgını kaldıramamıştır. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayalim dediği şehir hastaneleri projelerinin hayata geçmesi ve ülkemizin sağlık sisteminin sağlam olması nedeni ile çok ciddi sıkıntılar yaşanmadan bugünlere kadar geldik. Şükür ki şu an aşılama süreci devam ettiği içinde sağlık sistemi üzerinde ki baskılar bir nebze de olsa azalmaya başlamış durumda. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilerde her geçen gün sayıların aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. İnşallah aşılamaları en kısa sürede daha da arttırarak toplumsal bağışıklık noktasına ulaşarak salgının ülkemizin gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bu Covid pandemisi sadece sağlık sistemlerini değil aynı zamanda ülke ekonomilerini de ciddi oranda etkilemiştir. Tüm dünyada birçok işyeri aylarca faaliyetlerine ara vermiş, işyerlerini açamamıştır. Ülkemizde de kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve lokanta gibi birçok işyeri aylarca kapalı kalmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza birçok destek paketi açıklandı ve geçtiğimiz yıldan bu yana bu destekler verilmeye başlandı. Manisa’da da bu desteklerden birçok esnafımız ve vatandaşımız faydalandı. Bugüne kadar Manisa’da yaklaşık 500 milyon TL’lik destek dağıtılmış oldu. Bu rakam ilerleyen dönemlerde daha da artacak. İnşallah en kısa sürede bu pandemi sürecini milletçe hep birlikte aşarak eski günlerimize döneceğiz” dedi.

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