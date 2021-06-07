Motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Manisa Turgutlu’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden yolu olarak bilinen yolda sabahın ilk saatlerinde motosiklet kazası meydana geldi. Çaldağı mevkiinden Derbent Mahallesine seyir halinde olan Mustafa Kırdar yönetimindeki 45 AAY plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Mustafa Kırdar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze İzmir Adli Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Turgutlu’nun sevilen eğitimcilerinden Hüseyin Kırdar’ın oğlu olan Mustafa Kırdar, Adli Tıp incelemesinin ardından toprağa verildi.

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