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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza

DHA

Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza


AKHİSAR, (DHA) TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı. Yeşil-siyahlı ekipte Antrenör Levent Demirci ve ekibi de yeni sezonda görevlerine devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-06-08 10:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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