Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza

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AKHİSAR, (DHA) TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı. Yeşil-siyahlı ekipte Antrenör Levent Demirci ve ekibi de yeni sezonda görevlerine devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-06-08 10:23:29



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