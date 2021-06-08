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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler uzaktan eğitimle dokumayı öğrendi

İHA

Minik öğrenciler uzaktan eğitimle dokumayı öğrendi

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim veren Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu, uzaktan eğitim döneminde minik öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan dokuma mesleğini öğrenmesi ve becerilerini geliştirmesi için katıldıkları eTwinning projesi sayesinde sadece uzaktan bağlantıyla öğrencilere dokuma işleme öğretildi. 5 ilden toplam 10 okulun katıldığı projede, yünden kilime her aşamayı öğrencilere hikayeler yolu ile anlatan öğretmenler, Erzincan Haymeana Anaokulu’ndan canlı bağlantı yoluyla öğrencileri bir araya getirip, miniklerin keşif yönlerini, kültürel bir değer olan dokuma ile ortaya çıkarmalarını sağladı.
Kula Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu anasınıfı öğretmeni Fadime Üzer, okul idaresinin de desteğiyle, 5 ilden toplam 10 okulun katıldığı eTwinning projesine katılım sağladı. Projede, minik öğrencilere uzaktan eğitim döneminde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokuma işleme mesleğini öğretmen ve öğrencilerin becerilerini keşfetmek amaçlanırken, 'Minik Ellerle İplikten İlmeğe' sloganıyla minik öğrencilerin kültür ve icatçılık öğelerinin uyumunu görmek hedeflendi. Kula'nın dokuma kültüründen yola çıkılarak, öğrencilere iplik oluşturma, kilim dokuma ve işleme gibi işlemler uzaktan eğitim yoluyla gösterilirken, öğrenciler proje sonunda onlarca kilim oluşturdu. Oluşturulan kilimlerle öğretmenlerin aracılığıyla masal yolculuğuna çıkan öğrenciler, oyun ve masal etkinliğini pandemi dolayısı ile Erzincan Haymeana Anaokulu’ndan canlı bağlantı yoluyla gerçekleştirdi.
Proje ile ilgili bilgi veren Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu anasınıfı öğretmeni Fadime Üzer, emek ve kültür kokan bir eTwinning projesi ile minik öğrencilerin iplikten ilmeğe kadar kültürümüzü öğrenmeleri ve unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokuma işlemenin, öğrencilerin becerileri ile yeniden gün yüzüne çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Erken çocukluk döneminde henüz icatçılık engellerine takılmayan çocukların bu dönemde desteklenmesi gerektiğini dile getiren Üzer, icatçılığın geliştirilmesinin okul öncesi eğitim programında ön plana alınmasının da bu düşünceyi desteklediğini ifade etti. Bu düşünceyi temel alarak ayrıca Kula'nın dokuma kültüründen esinlenerek çocukların icatçılıklarını, kültürel bir değer olan dokuma ile ortaya çıkarmalarını hedeflediklerini de kaydeden Üzer, kültürün özü değişmeden modern ve icatçı yollarla nesilden nesile yaşatılmasını sağlamanın da hedefleri arasında yer aldığını söyledi.
Kültür ve icatçılık öğelerinin uyumunu minik ellerden görmek için 5 ilden toplam 10 anasınıfı öğretmenin katılımıyla hazırladıkları dokuma projesinde çocukların kültürel faaliyetleri keşfederek tanımaları, deneyimlemeleri ve ilgi duymalarını sağlamayı, miniklerin dokuma faaliyetinin örüntü içerdiğini fark ettirmek ve örüntüyü devam ettirmesini sağlamayı, çocukların bir durum ya da olayı dinleyerek ve anlatarak söz dizimi kurallarına göre cümle kurmasını desteklemeyi, dokumaya yönelik terimleri öğreterek sözcük dağarcığını geliştirmeyi ve çocukların kendini icatçı yollarla ifade etmesini, özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Minik öğrencilerin, süreç ve emek isteyen etkinlik olan dokuma ile bir işi veya görevi başarmak için kendini güdülemesini desteklemek istediklerini kaydeden Üzer, küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapmasını sağlayarak okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklemeyi, yapılacak etkinlikler ile el göz koordinasyonlarını sağlamayı, çocukların odaklanma süresinin artmasına katkı sağlamayı, farklı iplerle çalışılacağı için duyu gelişimine katkı sağlamayı ve çocuklara teknolojinin doğru ve faydalı kullanımı konusunda örnek olmanın hedeflendiğini söyledi. Hedefleri belirledikten sonra, dokuma faaliyetini yünden kilime her aşamayı öğrencilere hikayeler yolu ile sunduklarını dile getiren Üzer, öğrencilerin her aşamayı ay ay deneyimlemelerini sağladıklarını ve ortaya minik ellerden minik kilimler çıktığını söyledi.
Öğretmenler olarak bu kilimlerle bir tetris oyunu elde edip oyun kilimi elde ettiklerini, sonra da bu kilimin üzerine oturup masal kapısından giriş yaptıklarını, oyun ve masal anlatım etkinliğini ise pandemi dolayısı ile Erzincan Haymeana Anaokulu’ndan canlı bağlantı yoluyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Masal kapısının sırrı olan ilmekleri elde eden çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu da sözlerine ekleyen Üzer, bu proje ile eğitim öğretim yıllarında minik öğrencilerin gelişime katkı sağlayacak onlarca etkinlik planladıklarını da dile getirdi.

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