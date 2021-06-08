Turgutluspor'da 2 fire

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da sezonun sona ermesinin ardından Talha ve Muhammed Rıdvan, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Geçen sezonki kadrodan Sezer Özmen, Emre Nasuh, Erdoğan, Erkan, Hüseyin, Kadir, Muhammet Arslantaş ve Muhammet Taha Tepe'nin kiralık olarak geldiği Turgutlu, transfer döneminde büyük oranda yeni bir kadro kuracak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-06-08 11:53:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.