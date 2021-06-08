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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

İHA

Özel öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

Yunusemre Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Muradiye Aile Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında özel öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserler görücüye çıktı.
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla özel çocukların yaptığı birbirinden güzel eserler sergilendi. Muradiye Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Şaver Yüksel, Musa Dirik, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve veliler eşlik etti. Program kapsamında öğrenci velileri adına konuşan Saadet Şeranoğlu, Yunusemre Belediyesi’nin dezavantajlı gruplar için güzel çalışmalara imza attığını söyledi. Şeranoğlu, “Yunusemre Belediyemizin engelli bireylere verdiği tesislerde 23 yaş üstü engelli çocuklarımız için açılan kurslardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız enerjilerini burada doğru bir şekilde kanalize ediyor. Çocuklarımızın evlerine kapanmamasını sağlıyor. Sosyal ortama daha rahat adapte oluyorlar. El sanatları ve aktiviteler ile ortama uyum sağlıyor. Zaten bu konuda iktidarımız çok çalışıyor. Bizlere her daim yardımcı olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi iyi ki var. Bu konuda engelli aileleri adına kendisine teşekkür ederim” dedi.
Belediye olarak özel öğrenciler için yapılan her türlü projeye ellerinden gelen desteği verdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuşmasında, “23 Yaş üstü özel öğrencilerimizin eğitim gördüğü Muradiye Sosyal Tesislerimizdeyiz. Özel çocuklarımız 3 yıldır burada eğitim görüyor, spor yapıp enerjilerini atıyorlar. İnşallah ileride burasını daha güzel bir yer haline getireceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Allah’ın bize verdiği emanet onlar. Milletvekillerimizin de desteği ile burayı güzel bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise engelliler için Manisa’da daha güzel çalışmalar yapılması adına destek vermeye hazır olduklarını aktararak şunları söyledi: “Belediye başkanımız geçici de olsa böyle bir imkanı kendilerine sağlamış. İnşallah bu engelsiz yaşam merkezinin yenisini yapıncaya kadar burada onların da yer ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine destek olacağız. En azından ailelerine gittiğinde daha sakin enerjilerini de burada boşaltmış olarak göndermiş olacağız. Toplumsal hayatta kendilerini daha rahat ifade etmelerine yardımcı olacağız. Valimizle de görüştük. Valimiz de kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti. İlk önce bir fiziki mekân en azından kendilerini barındırabileceğimiz o binaları yapabileceğimiz bir yer temini noktasında bir arayış içerisinde olacağız. Sivil toplum da inşallah hem kendilerine hem bize yardımcı olacak. Zaten hükümetimizin de kendilerine sağladığı destekler var. Biz de elimizden gelen desteği Ankara’dan vermeye hazırız. Kendilerinin emrinde olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bu evlatlar bizim evlatlarımız”

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