Başkan Çerçi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisini ağırladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Ziyarette 2019 yılından bu yürütülen iş birliği protokolü yenilenirken; Yunusemre Belediyesinin ilçede yaşayan mülteciler için güzel çalışmalar yaptığını belirten BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, BMMYK İzmir Ofisi Sorumlusu Taylan Dağcı ve BMMYK İzmir Ofis çalışanı Çağla Kaya’yı makamında ağırladı. Ziyarette mülteciler adına yapılan çalışmalar için işbirliği protokolü yenilendi. Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, 2019 yılından bu yana Yunusemre Belediyesi ile güzel bir işbirliği geliştirdiklerinin altını çizerek desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Leclerc, “BMMYK olarak dünya genelinde mültecilere bulundukları toplumlara uyum sağlamalarını ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili ülkeler, kurumkuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştiriyoruz. Manisa’da da Yunusemre Belediyesi ile 2 yıldır güzel bir işbirliği geliştirdik. Birlikte geliştirdiğimiz projeler sayesinde yüzlerce dezavantajlı mülteci kardeşimizin sorunları çözülerek sosyal hayatınıza entegre oldu. Bize bu süreçlerde verdiğiniz destekler yadsınamaz. Sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde mülteci kardeşlerimiz artık daha mutlu. Gelecek yıllarda da daha nice projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Mülteci kardeşlerimize ve bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Belediye olarak ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi mülteci kardeşlerimize de sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ile yardım elimizi uzatıyoruz. Çeşitli yardımlarımız dil ve spor kurslarımız, farkındalık eğitimlerimiz bunlardan yalnızca bir kaçı. Sizlere de yapmış olduğunuz çalışmalar ile mülteci kardeşlerimizin yanında olduğunuz için bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.