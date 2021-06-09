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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanvekili Güzgülü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

İHA

Başkanvekili Güzgülü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylamasına geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Güzgülü, Eren Operasyonları’nda, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde ve Hatay’da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen askerlerimizi rahmetle andı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Bölücü terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerimizin yürüttüğü Eren Operasyonları’nda, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde ve Hatay’da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen kahraman evlatlarımızı anarak sözlerime başlamak istiyorum. Vatanımızın bütünlüğü için görevi başında olan tüm evlatlarımızın yüce Allah yardımcısı olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sarf edilen bilgiden uzak ve cehalet içindeki sözler hepimizin malumu. Bununla ilgili de düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Bu ülkeyi bizlere vatan yapan tüm atalarımız, bizlerin kutsal değeridir. Bizlere bu cennet vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, O’nun gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyorum” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımlarını da değinen Güzgülü, “Dünya Çevre Günü’nü kutladığımız bu dönemde, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çevremizi koruyacak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakacak proje ve hizmetlere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygularla bir kez daha 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmanın hepimizin elinde olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

“Sportif başarılarla gururlandık”
Çeşitli dallarda uluslararası çapta gelen başarıların ülkemizi gururlandırdığını da ifade eden Başkanvekili Güzgülü, “Bu ay içerisinde uluslararası çapta gelen sportif başarılarla gururlandık. Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı Dünya'ya dinleten, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetiştirdiğimiz altın kızımız Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Şampiyonu oldu. Güzel kızımızla gurur duyuyor, bir kez daha canı yürekten tebrik ediyorum. Aynı şampiyonada 1517 yaş grubunda yarışan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun milli sporcuları Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman, Dünya beşincisi olarak bizlere büyük gurur yaşattılar ve gelecek adına umut verdiler. Yeni Ayşe Begüm’ler yetiştirmek adına bu da önemli bir başarı. Bunun yanında basketbolda Anadolu Efes takımı, Avrupa Şampiyonu olarak, Fenerbahçe’nin ardından bu büyük kupayı ülkemize getiren ikinci Türk takımı oldu. Bu da bizleri gururlandırdı. Anadolu Efes kulübünü, teknik yönetimini ve oyuncularını kutluyoruz. Polonya’da yapılan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’na katılan milli sporcularımız da tarih yazdı. Ülkemize tam 21 madalya ile dönen, engel tanımayan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel başarılar, 11 Haziran’da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımızın zaferleriyle devam eder” diye konuştu.

Babalar Günü’nü kutladı
Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü’ne de değinen Güzgülü, “Bu ayın üçüncü Pazar günü Babalar Günü’nü kutlayacağız. Hayatımızın her anında en büyük yol göstericimiz, en güçlü dayanak noktamız olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Evlatlarını ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit vermiş kıymetli şehit babalarımızın da ayrıca ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle başta şehit babalarımız olmak üzere, burada bulunan siz değerli arkadaşlarımın ve tüm hemşerilerimin Babalar Günü’nü kutluyor; ebediyete intikal etmiş olan büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Bu duygularla Haziran ayı meclis toplantımızı açıyor, alacağımız kararların şehrimize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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