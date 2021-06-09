Şehzadeler’in sporcuları şampiyonalarda Türkiye’yi temsil edecek

Aydın’da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç, 67 kiloda Türkiye şampiyonu olarak bu yıl Tayland’da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Yine aynı şampiyonada Busenur Çitçi de Türkiye 3’üncüsü olarak Muaythai Avrupa Kupası’nda Türkiye adına yarışacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, 0107 Haziran 2021 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Müsabakalarda Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları da yarıştı. Şampiyonaya ilişkin konuşan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, “Aydın’da yapılan ve bir çok ilden şartları tutan 591 sporcunun yarıştığı milli takım seçmelerinde Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezimizde eğitim gören Cemile Aykoç 67 Kg gençlerde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmuştur. Altın madalyayı Şehzadeler’imize ve Manisa’mıza kazandıran sporcumuz bu yılsonu Tayland’da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecektir. Yine aynı şampiyonada Türkiye 3’üncüsü olarak derece yapan sporcumuz Busenur Çitçi de bu yıl içerisinde yapılacak Muaythai Avrupa Kupasında ülkemiz adına yarışacaktır. Başta bizden hiçbir desteği esirgemeyen Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve her daim işbirliği içerisinde olduğumuz İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

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