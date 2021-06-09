Başkan Kayda, şantiyede işçilerle buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye birimlerine ait şantiye ziyaretleri kapsamında kenti güzelleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle buluştu. Başkan Kayda, “Daha güzel, daha modern, daha temiz bir Salihli için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mesaiye hazırlanan işçileri sabah erken saatte ziyaret ederek sürpriz yapan Başkan Kayda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline kahvaltı ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte şantiye ziyaretini gerçekleştiren Başkan Kayda, çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’ndan bilgi aldı. İşbaşı yapmaya hazırlanan işçilerle tek tek tokalaşarak işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, çalışanlar ile sohbet ederek Salihli’nin her bir tarafını dört mevsim çiçeklerle güzelleştiren personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye birimlerine bağlı şantiyeleri ziyaret ederek personeliyle bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Salihli´mize ve 102 mahallemize hep birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle Kovid19 salgını nedeniyle Belediyemize bağlı tüm birimlerde fedakarca ve özveriyle çalışan tüm personelime işlerinde kolaylıklar diliyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.