Sağanak yağış Kula'da sokakları göle çevirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı sokakları göle dönerken, esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokak üzerindeki mazgalları kendi imkanları ile temizledi.

Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkânları ile temizleyerek biriken suyu tahliye ederken, yetkililere de isyan ettiler. Bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getirerek, "Bu yaz denize gitmemize gerek kalmadı" sözleri ile sitem etti.

Her yağmur sonrası sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, "1015 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz Bey Mahallesi 8. Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Seçim öncesi aday olan tüm siyasiler, bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Fakat gördüğünüz gibi yıllardır bu sorun çözülmüş değil. Oy istediğiniz vatandaşlar olarak, bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan yağış sonrası harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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