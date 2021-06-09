Manisalı öğrencilerden su altı manevra kabiliyetine sahip robot Manisa Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan robot, TEKNOFEST ön değerlendirme raporunda birinci oldu Manisa Fen Lisesi TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı Rektör Ataç’ı ziyaret etti

Manisa Fen Lisesi TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın ve okul müdürü Hüseyin Kırtaş ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Manisa Fen Lisesi İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı öğrencilerinden Onur Gökmen, Ahmet Necib Önder, Ömer Efe Ulusoy, Nehir Sarıkaya ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın’ın yer aldığı ziyarette, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline her yıl çeşitli projelerle katıldıklarını ve çeşitli dereceler elde etmeyi başardıklarını ifade eden Gözaydın, bu yıl ki festival kapsamında ise Su Altı Sistemleri Yarışması için tasarım geliştirerek ilk ön değerlendirme raporunda Türkiye birincisi olduklarını ifade etti.

3 boyutlu katı modelleme programında hazırlanan, su altı manevra kabiliyetine sahip robot, yapay zekayla kendi kendine karar verebilen ve bazı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen özelliklerle tasarlandı. Yoğun mesai harcayarak 3 hafta gibi kısa bir sürede robotu tamamlamayı başaran Manisa Fen Lisesi İnsansız Su Altı Araçları Takımı, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzları'nda robotun performans test çalışmalarına başladı.

Manisa Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın, lise düzeyinde Manisa’nın ilk su altı sistemleri takımı olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Süreçte Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç’ın bizi özel olarak arayıp desteklemeleri ile çok mutlu olduk. Bu nedenle bir ziyaret gerçekleştirmek ve yapmış olduğumuz aracın prototipinin küçük bir modelini hatıra olarak takdim etmek istedik.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 2021’in Akademik paydaşları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak yer aldıklarını belirterek, “Sizleri burada görüyor olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çalışmalarınızın devamını diliyor, hepinizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Manisa Fen Lisesi TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Takımının, yapmış oldukları aracın prototipinin küçük bir modelini takdim etmesi ve Rektör Ataç’ın da hediye takdimleriyle son buldu.

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