Yunusemreli kadınlar resim yeteneklerini geliştiriyor

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadınlar, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nden uzman hoca eşliğinde resim kursu görüyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde bayanlara haftanın iki günü resim kursu veriliyor. Resim Öğretmeni Mehtap Akbaba Tuncel’in verdiği kursta, hanımlar resim yeteneklerini tuvale yansıtıyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Mehtap Akbaba Tuncel kursa ilişkin yaptığı açıklamada, “Burada her yaş grubuna kurs veriyoruz. Amacımız resim eğitimi geliştirip buradaki çevreye yaymak. Sanata bakış açıları gelişiyor. Kendilerine özgüvenleri gelişiyor. Burada resim ve sanat hakkında bilgi alıyorlar. Haftada Salı ve Perşembe olmak üzere 2 gün kurs veriyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz” dedi.

Resim kursu alan öğrencilerden Deniz Sancak da eğitimden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: “Resim kursunu çok istiyordum. Her yönden ruhu besleyen bir sanat olan resim kursundan memnunum. Burada çok şey öğreniyoruz. Hocamızın da katkılarıyla en ince ayrıntısına kadar kurs görüyoruz. Gelirken can atıyoruz.”

Resim kursunda yapılan eserlerin gerçekleştirilecek olan resim sergisinde vatandaşların beğenisine sunulacağı öğrenildi.

