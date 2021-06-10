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Yatak yaraları projelerine ilham oldu Manisalı öğrenciler hazırladıkları kaşık sedye projesiyle sürekli yatan hastaların en büyük derdi olan yatak yaralarının daha çabuk iyileşmesini sağlayacak, hasta bakıcı ve hemşirelerin işlerini de kolaylaştıracak

İHA

Yatak yaraları projelerine ilham oldu Manisalı öğrenciler hazırladıkları kaşık sedye projesiyle sürekli yatan hastaların en büyük derdi olan yatak yaralarının daha çabuk iyileşmesini sağlayacak, hasta bakıcı ve hemşirelerin işlerini de kolaylaştıracak

Manisa’da ortaokullar arasında TEKNOFEST yarışmasında finale kalan tek okul olan MER Koleji Ortaokulu Endless Teknoloji Takımı öğrencileri, yatak yaraları ve bu yaraların tedavisinin zorluğundan yola çıkarak hem hastaların yaralarının iyileşmesine yardımcı olacak hem de hasta bakımında kolaylık sağlayacak olan bir ürün tasarladı.
Manisa MER Koleji Endlees Teknoloji Takımı, TEKNOFEST yarışması ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ kategorisi kapsamında ‘Sağlık ve İlkyardım’ alanında hasta yataklarında eksik olduğunu tespit ettikleri hem yatan hastaların hem de bakan kişilerin hayatında kolaylık sağlayacak bir ürün tasarladı. Sağa sola hareket edebilen ve her yatağa takılıp sökülebilen ürün, hasta ve hasta bakıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacak.

“Hastane yataklarında olan eksiklikten yola çıktık”
Projenin nasıl ortaya çıktığını anlatan MER Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Feriha Ünal Durak, “TEKNOFEST yolculuğumuza bu sene girip girmeme konusunda çok kararsızdık, çünkü pandeminin etkisiyle ne kadar sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabileceğimizi bilmiyorduk ama öğrencilerimizin gerçekten büyük bir isteği ve okulumuzun çok büyük bir desteği vardı. Bu konuda başta kurucumuz Dr. Emre Mermer olmak üzere Kampüs Müdürümüz Mehmet Kanca’ya teşekkür ediyoruz. Bize çok destekleri oldu ve her zaman arkamızdalar. Biz bu yolculuğa başlamadan önce bir takım kurduk. İstekli ve hırslı bir takım. Bu takımımızı kurarken öğrencilerimizle çok büyük bir beyin fırtınası yaptık hangi kategoriden ve nasıl bu yolda devam edebiliriz diye. Öğrencilerimiz arasında özellikle bu dönemde okulda değildik ve zoom üzerinden sürekli bağlantı kurarak 35 farklı kategori vardı ve biz bu kategoriler arasından insanlık yararına teknoloji kategorisinde hemfikir olduk. Öğrencilerimizle konuşurken aralarında Emir Uzun isimli öğrencimizin bir fikri hepimizi çok cezbetmişti. Hastane yataklarında var olan bir eksiklik. Şu an hangi hastaneye gitsek ya da hangi sağlık çalışanıyla konuşsak gerçekten şu an çok büyük bir eksiklik olduğunu fark ettik. Hasta yataklarının özellikle sürekli yatan hastaların hastane yataklarında sürekli yatmaktan yaraları oluştuğu ve yaraların onlara acı verdiğini, özellikle bakan kişilerin de bundan dolayı çok büyük bir sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Biz de buna bir çözüm üretmek fikriyle yola çıktık. Bunun üzerine çalıştık ve üç aşamayı geçtik. Bu yapmış olduğumuz çalışma son çalışmaydı ve finale doğru adım adım ilerliyoruz. Artık son prototipini tasarlayıp son aşamasında sunacağız. Bu şekilde bir yolculuğumuz var” dedi.
Hemşire ve hasta bakıcıları dinleyerek ürünü tasarladıklarını kaydeden MER Koleji Endless Teknoloji Takım Kaptanı ve okulun 7. sınıf öğrencisi Eda Altınbaşak, “Mevcut hasta yatakları hastaların sırtlarını ve ayaklarını kaldırabiliyor. Asansör sistemiyle yukarı aşağıya hareket edebiliyor ve tren denilen bu hareketi yapabiliyor. Fakat mevcut hasta yatakları bu özellikleriyle sürekli yatan hastalarda bu işlemleri yapmak ne yazık ki çok zor. Bu durumda hemşire ve hasta bakıcılarına çok büyük bir görev düşüyor. Biz de hemşire ve hasta bakıcıları dinleyerek bu sorunu ortadan kaldıracak bir ürün tasarlamaya başladık” diye konuştu.
Hazırladıkları proje hakkında bilgi veren Endless Teknoloji Takım Kaptan Yardımcısı Emir Uzun da, “Ürünümüz bir kumanda yardımıyla sağa sola dönebilmekte. Boşluklu sistemi sayesinde yaraların açıkta kalmasını, sök tak işlemlerine sahip olmasından birçok yatakta kullanılabiliyor ve sedyeye dönebiliyor” dedi.

Hasta yatağı olarak başlayıp kaşık sedyeye döndü
MER Koleji Endless Teknoloji Takımı üyelerinden Berk Tutunga Yılmaz, “Biz bu ürünü tasarlarken hasta bakıcılara ve hemşirelere danışarak yaptık. İlk önce biz hasta yatağı düşünüyorduk, sonra kaşık sedyeye geçtik. Kaşık sedye hem sedye görevi görüyordu hem de hasta yataklarına tak sök işlemleri yapılabiliyor. Ürünümüz hem sağa hem de sola doğru katlanabiliyor. Ürünümüz boşluklu olduğu için hastalarımızın yatak yaraları daha çabuk iyileşebiliyor” dedi.

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