Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden Yunusemre Belediyespor 12 Haziran Cumartesi günü Ahmetli Belediyespor ile karşılaşacak.

Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış olarak oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 2. haftada evinde Ahmetli Belediyespor'u ağırlıyor. Maç 12 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. 2. hafta mücadelesinde grubun bir diğer maçı da Bieksper Hacırahmanlıspor ile Manisa Sanayispor arasında oynanacak.

Grupta ilk hafta maçlarında Manisa Sanayispor Yunusemre Belediyespor'u 10 yenerken Bieksper Hacırahmanlıspor da deplasmanda Ahmetli Belediyespor'u 31 yenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.