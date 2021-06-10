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Manisalı kursiyerlerin el emekleri internetten satışa sunulacak Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nden görsel şölen eşliğinde Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

İHA

Manisalı kursiyerlerin el emekleri internetten satışa sunulacak Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nden görsel şölen eşliğinde Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 600 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen geleneksel el sanatları kurslarının yıl sonu sergisi görsel şölene sahne oldu. Etkinlikte konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kursiyerlerin ürünlerini satabilecekleri için bir internet sitesinin kurulacağının müjdesini verdi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Kurşunlu Han’da geleneksel el sanatları kurslarının yıl sonu sergisi yapıldı. Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile tarihi mekanda düzenlenen geleneksel el sanatları kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler görücüye çıktı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu hayat boyu öğrenmenin önemine değinerek, “Her zaman her yerde ve herkes için eğitim sloganıyla çıktığımız bu yolda mümkün olduğunca çok kurs açtık, açmaya devam edeceğiz. Listemizde 72 alanda 3 bin 645 kurs bulunuyor. Halkımızın talebi doğrultusunda kurs açmak için çaba harcıyoruz. Çünkü amacımız, tüm halkımızın özellikle hanımlarımızın, iş istihdamını sağlamak ya da hobi olarak bir uğraş sunmak, huzurlu bir hayatın önünü açmaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi başta olmak üzere kurumlarımız kurs açmamız için bize destek oluyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

"46 adet kursta 650 kursiyer eğitim aldı"
Tarihi mekanın kültür ve sanat merkezi haline dönüştürüldüğü söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İçerisinde bulunduğumuz 5 asırlık bu tarihi mekan, FETÖ terör örgütünün elindeydi ve kapıları halka kapalı, kirli emelleri için eleman devşirdikleri bir merkez konumundaydı. Şehzadeler Belediyesi olarak Vakıflar Müdürlüğü’nden burayı kiraladık, çok ciddi bir yatırımla tarihi yapıyı restore ettik ve bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürdük. İçerisinde halkımıza hizmet veren bir Millet Kıraathanesi ve sanat atölyeleri yer alıyor. Bu şekilde tarihi yapının kapılarını yeniden halkımıza açmış olduk. Halkımızın buradan en iyi şekilde istifade edebilmesi için Halk Eğitim Merkezimiz ile bir protokol imzaladık ve burada bulunan 5 atölyeyi Halk Eğitim Merkezimizin hizmetine verdik. Halk Eğitim Merkezimiz ile yaptığımız işbirliği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için kurslar düzenledik. Şuan da 33 kursumuz mevcuttur. Son 1 yıl içerisinde pandemi kuralları da dikkate alınarak açılan 46 adet kursta 650 kursiyer eğitim almıştır. Şehzadeler Belediyesi olarak bize ait 8 adet kursumuz da ise 80 kursiyerimize eğitim verilmiştir. Toplamda 730 kursiyerimiz eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almıştır” dedi.

Kursiyerlerin el emekleri internetten satışa sunulacak
Kurşunlu Han’da ahşap boyama, cam süsleme, çini, deri işlemeciliği, ebru gibi 33 el sanatı kursunun yer aldığına dikkat çeken Başkan Çelik bu kurslarda eğitim alan kursiyerlere bir de müjde verdi. Başkan Çelik “Belediye şirketimize talimat verdim yazılımı için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burada üretilen ürünlerin ülke genelinde online olarak halkımıza satışının yapılabilmesi için bir internet sitesi kuruyoruz. Site tamamlandığında kursiyerlerimiz burada el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkarabilecek, halkımız da hediyelik eşya alışverişlerini rahatlıkla yapabilecek” dedi. Başkan Çelik’in ardından konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da pandemi sürecini Şehzadeler ilçesinin başarılı bir şekilde götürdüğüne dikkat çekerek “Bu etkinliğimizi Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri içinde sınırlı bir sayıda davetlinin katılımı ile yapmayı planlamıştık. Ancak görüyorum ki halkımız da bu gibi etkinlikleri özlemiş ve büyük bir ilgi oluşmuş. Vaka sayıları bize tünelin sonunda ışığın göründüğünü gösterse de biz yine de mücadelemizi dikkatle sürdürmek durumundayız. Lütfen sergimizi gezerken de pandemi kurallarını unutmayalım ve bu şekilde katılım gösterelim. Sergiye emeği geçenleri tebrik ediyor Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri yapıldı ve Halk Eğitim Merkezi şan kursu öğretmen ve kursiyerleri mini bir konser verdi. Daha sonra protokol üyeleri standları dolaşarak ortaya konan el emeği göz nuru eserleri inceledi, eğitmen ve kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.

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