İlkokul öğrencilerinden, hasat şenliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul öğrencilerinden, hasat şenliği

DHA

İlkokul öğrencilerinden, hasat şenliği


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, okullarında uygulanan 'Hayat Oyunu' projesi kapsamında topraksız serada tarımı öğrenen öğrenciler, yetiştirdikleri marulları hasat ederek, kısır eşliğinde yedi. 
Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Hayat Oyunu' projesi, eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Projede güneş enerji paneli ve rüzgar enerji türbini ile enerji alan topraksız sera, bahçe satrancı, hobi bahçesi, hayat sokağı ve hayvanat bahçesi gibi 5 farklı açık hava sınıfı bulunuyor. Bu kapsamda, öğrenciler alanlarda meslekleri deneyimlerken, alışveriş yapmayı, doğru iletişim kurmayı öğreniyor.  Öğrencilerin proje kapsamında seralarda topraksız tarımla yetiştirdiği ürünlerin hasadı gerçekleşti. Düzenlenen hasat şenliği okulun mehteran takımının konseri eşliğinde başladı. Konserin ardından öğrencilerin yetiştirdiği marul, çilek ve lavantaların hasadı yapıldı. Öğrenciler yetiştirdikleri marulları kendilerine ikram edilen, kısır eşliğinde yedi.
Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray DEMİRTAŞ, okul müdürü Evra Seda Satan başta olmak üzere, projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-06-10 20:04:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu
YEREL HABERLER Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına ...
Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı manzarasıyla antrenman
YEREL HABERLER Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı manzarasıyla ...
Manisa en fazla ihracat yapan 8. il
YEREL HABERLER Manisa en fazla ihracat yapan 8. il
Başkan Kayda’dan, Yenen’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan, Yenen’e hayırlı olsun ziyareti
Manisalı kursiyerlerin el emekleri internetten satışa sunulacak Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nden görsel şölen eşliğinde Hayat Boyu Öğrenme Sergisi
YEREL HABERLER Manisalı kursiyerlerin el emekleri internetten satışa ...
Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Yunusemre ile spor yaptı 6 ayda 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Yunusemre ile spor yaptı 6 ayda 10 kilo verdi
Manisa Emniyeti'nden dev operasyon: Tek seferde 6 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa Emniyeti'nden dev operasyon: Tek seferde 6 ...
Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili üniversiteden açıklama
YEREL HABERLER Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili ...
Manisa FK’lı Birkan milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER Manisa FK’lı Birkan milli takıma davet edildi
DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu
YEREL HABERLER DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı. Rektör Ataç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
YEREL HABERLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Yatak yaraları projelerine ilham oldu Manisalı öğrenciler hazırladıkları kaşık sedye projesiyle sürekli yatan hastaların en büyük derdi olan yatak yaralarının daha çabuk iyileşmesini sağlayacak, hasta bakıcı ve hemşirelerin işlerini de kolaylaştıracak
YEREL HABERLER Yatak yaraları projelerine ilham oldu Manisalı ...
Manisa BŞB potasında transfer sürüyor
YEREL HABERLER Manisa BŞB potasında transfer sürüyor
Covid-19 geçiren başkan ilçesine Sağlıkçı Anıtı yapıyor Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Sağlıkçı Anıtı yapılacak alanda çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Covid-19 geçiren başkan ilçesine Sağlıkçı Anıtı ...
Kırkağaç’ta yıldırım düştü çok sayıda hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta yıldırım düştü çok sayıda hayvan telef ...
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Manisa’da sağlık camiasını üzen ölüm
YEREL HABERLER Manisa’da sağlık camiasını üzen ölüm
Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi ...
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı
Araçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Araçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
MASKİ’den Kula’da yoğun mesai
YEREL HABERLER MASKİ’den Kula’da yoğun mesai