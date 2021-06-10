Kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

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Ersan ERDOĞAN /MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde aynı güzergahta seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Mehmet Esirikli hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbulİzmir otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Mehmet Esirikli yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyoneti ile aynı yöne giden R.D. yönetimindeki 45 N 4228 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli kaza yerinde yaşamını yitirdi. Esirikli'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyon sürücüsü R.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN

2021-06-10 21:20:41



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