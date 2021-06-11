Kula’da günlük 550 vatandaş aşılanıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ’biontech’ aşılamasıyla, ilçedeki aşıya olan talep arttı. Kula Devlet Hastanesi idarecilerinden personeline kadar ilçedeki bağışıklığı artırmak için yoğun bir tempoda alışama çalışmaları sürerken, günlük ortalama 550 vatandaşın aşılanması sağlanıyor.

Kula Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan ’biontech’ aşılaması, yoğun bir tempoyla devam ediyor. Aşılamanın başladığını duyan Kulalı vatandaşlar aşılama için talebi artırırken, hastane personelleri de ilçedeki bağışıklığı artırmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zekiye Güleç’in de bizzat destek verdiği aşılama çalışmalarında, günlük ortalama 550 vatandaşın aşılaması yapılıyor. Gün içinde aralıksız süren aşı çalışmaları, akşam saatlerinde de sürerken, gece 00.00’a kadar vatandaşların aşılaması yapılıyor.

Vatandaşların aşıya olan talebinin arttığını dile getiren başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül, yoğun tempoyla süren aşılamanın, ilçedeki bağışıklığı da artıracağını söyledi. Kendilerinin de bizzat aşı çalışmalarına destek verdiğini belirten Sarıgül, aşılama çalışmalarının böyle devam etmesi durumunda, kısa sürede ilçede bağışıklık kazanılarak, salgın hastalığın yayılmasını önlemeyi ve hastalığa yakalanan vatandaşların, hastalığı hafif geçirebileceğini dile getirdi.

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