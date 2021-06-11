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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Manisalı gazetecilere drone eğitimi

İHA

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Manisalı gazetecilere drone eğitimi

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sunulan ’Manisa il genelinde gazetecilere yönelik, insansız hava aracı pilot lisansı eğitimi’ projesi başladı. Hayata geçen projeyle Manisalı 60 gazeteciye drone eğitimi verilmeye başlandı.
Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sundukları ’Manisa il genelinde gazetecilere yönelik, insansız hava aracı pilot lisansı eğitimi’ projesinin uygulamasına geçildiğini söyledi. Projelerinin uygulama safhasına geçilmesinde pandemiden dolayı gecikme yaşandığını ifade eden Dernek Başkanı Duyar, eğitimlerin Haziran ayı içerisinde tamamlanacağını belirtti. Duyar, “Manisa’nın 17 ilçesinde yerel ve ulusal basında faaliyet gösteren toplamda 60 gazeteci ve kamu kurumlarının basın bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız eğitimden faydalanabilecek. Bu hafta Manisa’nın merkez ilçeleri olan Yunusemre ve Şehzadeler ile Turgutlu ilçesinde eş zamanlı başlayan planlı eğitim, hafta sonu da devam edecek. Bu hafta 3 ilçemizde 10’ar kişilik guruplar olmak üzere toplam 30 meslektaşımızın eğitimi tamamlanmış olacak. Önümüzdeki hafta ise Manisa’nın uzak ilçeleri olan Kula, Gördes ve Soma ilçelerinde eğitimlere devam edeceğiz” dedi.
Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında projenin hayata geçtiğini kaydeden Duyar, “Paralı olan bu eğitim, kalkınma ajansı tarafından finanse edilmektedir, gazeteci arkadaşlarımız hiçbir şekilde ücret ödemeyecektir. Zafer Kalkınma Ajansı kapsamındaki iller için büyük bir nimet, gazetecilere verdikleri destekten dolayı meslektaşlarım adına başta Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü ve tüm ajans yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Duyar, eğitimlerin Şehzadeler ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü seminer salonunda, Yunusemre ilçesinde Millet Çarşısı Kütüphanesinde, Turgutlu ilçesinde ise Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen eğitime Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Ziyarette konuşan Başkan Akın, “Gazetecilik zor bir meslek ve her geçen gün kendilerini teknolojiyle uyumlu hale getirmek zorundalar. Bu eğitimin meslek yaşantılarında büyük kolaylık sağlayacağını umut ediyor ve böyle bir eğitimi ilçemizdeki gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği için Manisa Çalışan Gazeteciler Derneğini tebrik ediyorum. Kursun başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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