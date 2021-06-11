Manisa'da 'insan yüzlü' örümcek görüldü “İnsan yüzlü örümcek” olarak bilinen köşeli yengeç örümceği, makro fotoğrafçısı Erdem Arif Yiğit tarafından fotoğraflandı

Türkiye'deki nadir türler arasında yer alan insan yüzlü örümcek, Manisa'da makro fotoğrafçısı ve eğitimci Erdem Arif Yiğit tarafından fotoğraflandı.

Manisa'da Türk Hava Kurumu İlkokulunda rehber öğretmeni olarak görev yapan makro fotoğrafçısı Erdem Arif Yiğit, Türkiye'deki nadir türlerden olan insan yüzlü örümceği fotoğrafladı. İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından 'Thomisus Onustus' adıyla tanımlanan, halk arasında da “insan yüzlü örümcek” olarak bilinen köşeli yengeç örümceği Manisa’da görüldü. Türkiye’de daha önce 7 kez görülen ve nadir bulunan bir böcek türü olan köşeli yengeç örümceği, Erdem Arif Yiğit tarafından Yunusemre ilçesi Beydere Mahallesi'nde fotoğraflandı. Yiğit, makro çekim yaparken fark ettiği örümcek türünün insan yüzüne benzediğini görünce hayrete düştüğünü dile getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında, bin 112 katılımcı tarafından çekilen 3 bin 829 eser arasından Türk Hava Kurumu İlkokulu Rehber Öğretmeni Erdem Arif Yiğit'ın ’Ormanda Sis’ adlı fotoğrafı birinci seçilmişti. 5 bin TL para ödülü ve TFSF altın madalyasını almaya hak kazanan Yiğit’e ödülünü Ankara’da düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli takdim etmişti.

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