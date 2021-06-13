Akhisarspor'un zemin sorunu

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig U19 Gelişim Ligi'nde dün oynanan Akhisarspor-Bursaspor maçında saha zemininin görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Konuk Bursaspor'un idarecileri, maçın yapıldığı Akhisar Kayalıoğlu Sahası'nın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde saha zemininde birçok yerde şişe camı kırıklarının olduğu, yedek kulübelerinin yine yerlere alkol şişeleri saçılmış, kullanılamaz hale geldiği görüldü. Maçtan önce saha zeminindeki şişe kırıkları temizlenmeye çalışıldı. Maçı Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetimi de izlerken konuk ekip, saha zemininin 19 yaşındaki genç futbolcuların sakatlık ve yaralanmalarına sebep olabileceğini belirterek isyan etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-06-13 12:45:52
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