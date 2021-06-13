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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'nın tarihi Manisa Büyükşehir'le gün yüzüne çıkıyor

İHA

Kula'nın tarihi Manisa Büyükşehir'le gün yüzüne çıkıyor

Kula'da tarihi gün yüzüne çıkarmak amacıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Caddesi'nde cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Kula'nın Yunusemre Caddesi'nde bulunan tarihi çarşıda cephe ve sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor. Yaklaşık 8 milyon lira bedelle hayata geçirilen proje ile Yunusemre Caddesi üzerinde bulunan 96 dükkanın çehresi değiştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapım çalışmaları devam eden projeyi Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Mustafa Uygun ve Nedim Güner, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve teknik personel ile birlikte yerinde inceledi. Tarihi çarşıda gerçekleştirilen projenin ilçeye değer katacağını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde tarihin gün yüzüne çıkartılması noktasında çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde Kula'da tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Burada daha önceden restorasyon projelerimizi tamamlamıştık. Geçtiğimiz aylarda Tabduk Emre türbesinin etrafındaki çevre düzenlemesini ve restorasyonunu da tamamladık. Yine aynı şekilde Kula'nın tarihi çarşısında, Yunusemre caddesinde bulunan 96 adet dükkanda restorasyon çalışmaları ile cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kula Belediye Başkanımızla çalışmalarımızı yerinde inceledik. Esnaflarımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda altyapısıyla, caddenin kaplamasıyla, cephelerin sağlıklaştırmasıyla caddemizi tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.
Tarihi çarşıda hizmet veren esnaf da cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti. Çarşının en eski esnaflarından olduklarını belirten Alaattin Palanduz, "Cephe ve sokak sağlıklaştırılması güzel. Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah yapıldıktan sonra Kula'ya gerekli ziyaretçiler gelir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
Ercan Özgün ise "Ben kendim de turizme yönelik hizmette bulunuyorum. Çalışmalardan çok memnunuz. Tarihi dokusuna ulaştığı zaman çok daha fazla ilgi çekeceğine inanıyorum. Bizim işlerimize de olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Hizmetlerden memnunuz" diye konuştu.

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