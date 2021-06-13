Manisa'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa için 14 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Manisa’nın kuzey ve doğu ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gördes, Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın (14.06.2021 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (20 50 kg/m2) olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.