Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin kendi yazdıkları şiir kitabı satışa çıkarıldı Şiir kitabından elde edilecek olan gelir okulun ihtiyaçları kullanılmak üzere okula bağışlanacak Manisalı öğrenciler pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken şiir kitabı çıkarma başarısı gösterdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin kendi yazdıkları şiir kitabı satışa çıkarıldı Şiir kitabından elde edilecek olan gelir okulun ihtiyaçları kullanılmak üzere okula bağışlanacak Manisalı öğrenciler pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken şiir kitabı çıkarma başarısı gösterdiler

İHA

Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin kendi yazdıkları şiir kitabı satışa çıkarıldı Şiir kitabından elde edilecek olan gelir okulun ihtiyaçları kullanılmak üzere okula bağışlanacak Manisalı öğrenciler pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken şiir kitabı çıkarma başarısı gösterdiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Beşeylül İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri kendi yazdıkları şiirlerden oluşan, 'Şiirden Kalpler' ismini verdikleri bir şiir kitabı çıkardı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılmasına rağmen, kitap yazma başarısı gösteren öğrenciler kitaptan elde edilecek olan geliri de okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için okula bağışlama kararı aldı.
Alaşehir Beşeylül İlkokulu 4/E Sınıf Öğretmeni Özlem Uluçay'ın, Türkçe dersinde Yunus Emre, Aşık Veysel, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi şairlerin hayatlarını anlatırken, şiir yazmak ve yazabilmenin bir sanat işi olduğunu ve öğrencilerin de şiir yazabileceklerini belirtmesi üzerine harekete geçen öğrencilerin isteği üzerine 'Şiir Atölyesi' projesi hayata geçti. Öğretmen Uluçay, öğrencilere çalışmalarda izleyecekleri yolları anlatırken, çalışmalara hemen başlandı. Öğrenciler usta şairlerin şiirlerinden ilham alarak ortak ve bireysel olarak şiirler yazdı. Şiirde hece ölçüsünü de öğrenen öğrenciler şiirlerin yazılmasından sonra hepsinin bir kitapta toplanması için çalışmalara başladı. Sınıfın oy birliğiyle 'Şiirden Kalpler' ismi verilen kitap piyasaya çıkarken şiirlerde yer alan resimler de yine öğrenciler tarafından tasarlandı.

Resimleme işini de öğrendiler yaptı
Kitap yazılmasında katkısı olan öğrencilerden Asya Karaman, "Ben ‘Şiir Atölyesi’ projemizde ‘Şiirden Kalpler’ kitabımızın resimlerini severek ve keyifle yaptım. Resimlerimin, şiirlerin anlatmak istediği duyguyu vermesine gayret ettim." derken, bir diğer öğrenci Hasan Deniz, "‘Şiir Atölyesi’ projemizde Yunus Emre’nin, Necip Fazıl’ın şiirlerindeki hece ölçüsünü öğrendik. Biz de hece ölçüsüne dikkat ederek şiirler yazmaya çalıştık." dedi.
Öğrenciler, çalışmalara destek veren Beşeylül İlkokulu Müdürü Recep Gündüz’ü sınıfa davet ederek, teşekkür ederek, hazırladıkları kitabı hediye etti. Müdür Gündüz, öğrencilere teşekkür ederek, "Öğretmenimizin öğrencileriyle birlikte yapmış olduğu bu çalışma çok güzel olup şairlerimizi hatırlatma, tanıtma onları yad etme adına güzel bir çalışma olmuştur, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuşarak öğrencileri kutladı.
Sınıf öğretmeni Özlem Uluçay ise şunları söyledi: "Öğrencilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz 'Şiirden Kalpler' adlı kitabımız Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından şu anda satışa sunuldu. Kitabımızın satışından elde edilecek olan geliri okulumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için sınıf olarak okulumuza bağışlayacağız. 'Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyamızı kuramayız' dedik ve kendi kavramlarımızı usta şair ve ozanların şiirlerinde bulduk. Öğrencilerimiz Yunus Emre, Aşık Veysel, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi şairlerin şiirlerini okudu. Onlardan çok etkilendiler. Sözün sultanlarından sevgiyi ve tevazuyu öğrendiler. Bu ruhu da kendi şiirlerine yansıtmak için yazdılar. Tamamı öğrencilerimizin şiirlerinden oluşan 'Şiirden Kalpler' kitabımızı çıkarttık. Kitabımızda 12 tane şiir var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyon deve kurbanlık oldu
YEREL HABERLER Şampiyon deve kurbanlık oldu
Kula'da taşımacılar aşılanıyor
YEREL HABERLER Kula'da taşımacılar aşılanıyor
Ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kundakladı 
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kundakladı 
Gelenbe’de altyapı dönüşümü için fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Gelenbe’de altyapı dönüşümü için fizibilite ...
Manisa Büyükşehir'den evi yanan ailelere destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den evi yanan ailelere destek
Manisa'ya sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Manisa'ya sağanak yağış uyarısı
Annesini kaybeden yavru karaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Annesini kaybeden yavru karaca koruma altına alındı
Alaşehir'de evsel atıksular doğaya arıtılarak salınıyor
YEREL HABERLER Alaşehir'de evsel atıksular doğaya arıtılarak ...
Kula'nın tarihi Manisa Büyükşehir'le gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Kula'nın tarihi Manisa Büyükşehir'le gün yüzüne ...
Turgutlu emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Turgutlu emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz ...
Alaşehir'de kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Alaşehir'de kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu
Akhisarspor'un zemin sorunu
YEREL HABERLER Akhisarspor'un zemin sorunu
Özel yürüteçle hayata tutunan 'Yaman' ve 'Cesur' sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Özel yürüteçle hayata tutunan 'Yaman' ve 'Cesur' ...
Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı
YEREL HABERLER Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla ...
Yavru baykuşa Milli Parklar ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Yavru baykuşa Milli Parklar ekipleri sahip çıktı
Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları ...
(Özel) Afrika’daki İgbo kabilesinden esinlendi, 32 enstrüman icat etti Manisa’da yaşayan eğitimci müzisyen Zafer Baykal: “Bunları stüdyoda kayda alıp bilgisayar programlarında analizlere soktuğumuzda yüzde 98 oranında müzik aleti olduğunu ispatladık” “Hepsi şu an dünyada var olan enstrümanlardan farklı sesler çıkarıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Afrika’daki İgbo kabilesinden esinlendi, 32 ...