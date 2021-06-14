Manisa, sulu tarımla ülke ekonomisine 500 milyon TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız 1 Haziran tarihi itibariyle Manisa’da sulama sezonunun başladığını belirterek, sulu tarım sayesinde Manisa’nın 2021 yılı itibariyle ülke ekonomisine 500 milyon TL katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Manisa’da 1 Haziran tarihi itibariyle başlanan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 340 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının planladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Manisa ilimizde toplam 340 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 500 milyon TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyoruz. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.