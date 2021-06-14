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(Özel) Manisalılar Fetih Mescidinde namaz kılacakları günü bekliyor Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından Türk İslam şehri haline getirilmesinin ardından inşa edilen ve fethin sembolü olan mescidin harabe hali ecdadın kemiklerini sızlatıyor Yunusemre Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu: “Burada namaz kılacağımız günlerin, ecdadımızı yad edeceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Bir an önce bu hayale kavuşmak istiyoruz”

İHA

(Özel) Manisalılar Fetih Mescidinde namaz kılacakları günü bekliyor Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından Türk İslam şehri haline getirilmesinin ardından inşa edilen ve fethin sembolü olan mescidin harabe hali ecdadın kemiklerini sızlatıyor Yunusemre Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu: “Burada namaz kılacağımız günlerin, ecdadımızı yad edeceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Bir an önce bu hayale kavuşmak istiyoruz”

Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından Türk İslam şehri haline getirilmesinin ardından inşa edilen ve fethin sembolü olan Fetih Mescidinin harabe durumu ecdadın kemiklerini sızlatıyor. 7 asır önce yapılan mescidin bir sembol olduğunu ve acilen restore edilerek ibadete açılmasını beklediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, “Burada namaz kılacağımız, ecdadımızı yad edeceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Bir an önce bu hayale kavuşmak istiyoruz" dedi.
Saruhanoğulları Beyliğinin kurucusu Saruhan Bey tarafından 1313 yılının Regaip Kandili gecesi fethedilen ve 7 asırdan fazladır Türk İslam şehri olan Manisa’da fethin sembolü olan Fetih Mescidinin harabe görüntüsü Manisalıları üzüyor. Sembol bir yapı olarak büyük öneme sahip olan binanın içindeki alkol şişeleri ve duvarlarına yazılan yazılar tepkilere neden olurken, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan kazı çalışmaları sonrası Fetih Mescidi olduğu kanıtlanan yapı için çalışmalara başlandığını açıklanmıştı.

“Saruhan Bey’in tek eseri”
Manisa Kalesinin dış kale kısmında bugünkü şehre hakim bir noktada fethin hemen ardından çevredeki taş, mermer ve tuğla parçalar kullanılarak inşa edilen mescidin fethin sembolü olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, “Saruhan Bey, 1313 yılının Regaip Gecesinde 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece burayı Türkmen ordularıyla birlikte Romalılardan aldı. Alır almaz, kaleyi fetheder etmez ilk yaptığı iş burada namaz kılacak bir mescit inşa etmekti. Onun için çok fazla detaylı çalışma yapacak zamanları yoktu. Bu civardan topladığı taşlardan ve mermerlerden birleştirilerek acil bir mescit inşa etti bu mescidin adına da Fetih Mescidi diyoruz. Fetih Mescidi daha sonra aradan zaman geçti yıkıldı, unutuldu gitti. Daha sonra halk buraya Hacet Mescidi demeye başladı. Burada ‘Hacet Dede var’ denilmeye başlandı bir süre sonra. Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdrellez günlerde burada buluştuğu onun için buraya gelip Hıdrellez günlerde dileklerin dilendiği bir alan haline geldi. Daha sonra 2018 yılında bir yazıyla dile getirmiştik, burada herhangi bir dedenin bir zatın, bir yatırın olmadığını, buranın Fetih Mescidi olduğu ve bu şehrin Laskaris’ten Saruhan iline döndüğü ilk Türk İslam Şehri olmasının sembolü olan Fetih Mescidi olduğunu özellikle vurgulamış ve bunu yetkililerin dikkatine sunarak bu yapının restore etmeye davet etmiştik. Sağ olsun İl Kültür ve Turizm Müdürümüz de bununla ilgili çalışmalara başladı. Burada bir kazı çalışması yapıldı ve burada herhangi bir yatır veya mezar olmadığı 2019 yılında ortaya çıkarıldı. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla burayla ilgili bir çalışma başlatıldığını öğrendik.” diye konuştu.

“Namaz kılacağımız günlerin hayaline kavuşmak istiyoruz”
Bu şehir tarihi boyunca ilk defa bir İslam şehri bir Türk şehri olmasında büyük rol oynayan Saruhan Bey’in bu şehre geldiğinde yaptırdığı ilk ve tek eseridir. Buranın ilk fethedildiğinde ibadethane, bir Müslüman ibadethanesi olması edeniyle sembolik bir anlam taşıdığını ve bunun yetkililerimizin bir an önce hayata geçirerek restore ederek tekrar ibadete açmalarını özellikle Manisa halkı olarak talep ediyoruz, arzuluyoruz. Burada namaz kılacağımız günlerin, ecdadımızı yad edeceğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Bir an önce bu hayale kavuşmak istiyoruz" dedi.

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