Mezarlıklarda bayram temizliği devam ediyor

İl genelinde Kurban Bayramı öncesi, mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında Nisan ayı itibarı ile başlattığı yabancı ot ve çalı biçme çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar BakımOnarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımlarına devam ediyor. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ve yabancı ot biçimi konusunda da çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında Nisan ayı itibarı ile başladığı yabancı ot ve çalı biçme işlemlerine başladı. Merkez mezarlıkları ve beldeden mahalleye geçen yerleşim yerlerinin mezarlıklarının yabancı ot biçimini tamamlayan ekipler, mahalle mezarlıklarında uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi.

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