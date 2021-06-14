Salihli’de 'Yol' bisiklet grubu kuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir grup bisiklet tutkunu öğretmen öncülüğünde 'Yol' adını verdikleri bisiklet grubunu kurdu. Grup, her gün farklı rotalarda pedal çevirip, sağlıklı yaşamın keyfini sürüyor.

Salihli’de bisiklet tutkunu öğretmenler Nurullah Akyıldız, Ulaş Savaş Karakuş ve Onur Güler öncülüğünde Yol Bisiklet Grubu kuruldu. Grup sözcüsü Akyıldız, pandemi döneminde hareketsiz kalan vücudu yeniden harekete geçirmek için, grubu kurduklarını söyledi. Akyıldız, “Asıl amacımız spor yapmayan kimse kalmasın, herkes hareket etsin diye kurulan Salihli yol bisikleti grubunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde hareketsiz kalan vücudumuzu harekete geçirmek, sağlıklı ve güçlü bir bünyeye sahip olmak için başlatılan bu akım herkes tarafından özenilen ve katılmak istenen bir grup halini aldı.” dedi.



“Sağlık bisiklette gizli”

“Eğlence, sağlık ve mutluluk bisiklette gizli” diyen grup kurucularından Ulaş Savaş Karakuş ise şunları söyledi: “Grup olarak her gün belirlediğimiz rotada pedal çeviriyoruz. Etkinliklerimiz grup üyelerinin katılımı ile zevkli, eğlenceli ve yararlı bir etkinlik haline dönüştü. Ayrıca tüm dünyada, ülkemizde hatta yakın çevremizde obezite oranlarının çok yüksek olmasına karşı bizde öğretmenler olarak başlattığımız bu sporu tüm sporu ve hareketi sevenleri birleştirerek güzel bir organizasyon oluşturduk. Katılmak isteyen herkesi grubumuza bekliyoruz.”

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