Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

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Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa Oryantiring İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 3. Kademe Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Gördes'te 150 sporcunun katılımı ile pandemi tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildi.

Oryantiring branşının Türkiye’deki lokomotif illerinden birisi olan Manisa'da 3. Kademe Yarışması Gördes merkezde gerçekleştirdi. Yarışmaya Akhisar, Gördes, Şehzadeler, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Soma, Demirci ilçelerinden 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45 yaş kategorilerinde kulüp ve ferdi olarak toplam 150 sporcu katıldı.

Dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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