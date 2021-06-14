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Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma (3)

DHA

Soma davasında yeniden yargılamada 3'üncü duruşma (3)


'GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜMÜŞ BİRİ DEĞİLİM'
Soma davasına verilen aranın ardından tutuksuz sanık Can Gürkan'ın savunmasıyla devam edildi. Gürkan savunmasını yaparken madenci ailelerin yakınları sık sık tepki gösterdi. Medyada olduğundan farklı bir Can Gürkan yaratıldığını savunan Gürkan, "7 yıldır üzerime geliniyor. Herkes hakaret ediyor. Acıya bir nebze iyi gelecekse lafım yok. Herkesi anlamaya çalışıyorum. Anlamamın imkanının olmadığının da farkındayım. Dava süresince karşı taraf, bize büyük imkanları sağlandı gibi yansıttı. Bir Can Gürkan yaratıldı. Beni tanıyanlar, yaratılan kişi olmadığımı bilirler. Heyetten suçluyu cezalandırılmaları bekleniyor. İki taraftan biri mutsuz olacak. Ben hayatta kimseye kötülük yapmadım. Hakkımda tutuklama kararı çıktığını öğrendikten sonra Soma'ya gelerek teslim oldum. 2 yıl boyunca olmayan bir yangını bildiğim iddiasıyla ortada delil olmamasına rağmen tutuklu kaldım. Sonrasında yangın olmadığı ortaya çıktı" dedi.
'KİMİM Kİ TEKNİK ONAY VEREYİM'
İşletmeyle ilgili kendisinden istenen hiçbir şeyi geri çevirmediğini savunan Gürkan, "Belli aralıklarla işletmeye gidip toplantılar yapardım. Benden talep edilen hiçbir şeyi geri çevirmedim. Teknolojik yatırımlar yapmamakla suçlandım. Teknik hiçbir karara da onay vermedim. Ben kimim ki teknik onay vereyim. 2010 yılında askerden döndükten sonra bir işletmede ortalamanın altında metan olduğunu söylediler. Korktum ve hemen işletmeye geldim. Oradaki mühendisler çalışılabileceğini söylemelerine rağmen kapatmalarını söyledim. 20-30 yıllık mühendisler bana sorunun olmadığını söylediler. En başından beri yalan konuşmadığım için rahatım. Havalandırma talep edildiğinde 1 milyon 800 bin euro değerinde makine aldık. Hatta bir gün neden gaz maskesi yerine oksijen maskesi kullanmadığını sormuştum. Bana gaz maskesinin daha uzun süre kullanıldığını söylediler. Buna rağmen oksijen maskesi de aldım" diye konuştu.
'BENDEN NEFRET ETMELERİ ÇOK NORMAL'
Toplantılarda kendisine hiç sorun olmadığından bahsedildiğini savunan Gürkan, "Toplantılarda Celal Bayar Üniversitesi'nden bilirkişilerin katıldığı eğitimleri, itfaiyeyle yapılan tatbikatları gösteriyorlardı. Ben ve babam bu olaya kadar hayatımızda bırakın davayı savcılık bile görmedik. Salondakilerle acım kıyaslanamaz. Kıyaslayan da insan olamaz. Benden nefret etmeleri çok normal. Beni gözünü para hırsı bürümüş biri gibi lanse ettiler. Eski mahkeme heyeti bu süreci iyi yönetemedi. Karşı tarafın avukatları olası kasttan ceza almamı istiyorlar. Verin sayın başkan bir canımız kaldı. Eski heyete bu olayın düzgün araştırılmasını ve masrafların da bizim tarafımızdan karşılanmasını söyledim. Ancak kabul görmedi. Bu olayı sebebini hala bulamadık. Sermayeye bu kadar düşman olmaya gerek yok. Ben ülkeme faydalı olmak için uğraştım. Bizim acımız, giden şirketlerimiz, içeride geçirdiğimiz süre hiçbir canın acısıyla kıyaslanamaz. Sadece yaşadıklarımı anlatmak istedim" dedi.
KARAR ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Gürkan'ın ardından söz alan avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti. Gürkan'ın hiçbir masraftan kaçınmayan bir patron olduğunu savunan Avukat Kadir Çekin, "Müvekkilim, ocaktan ne istenirse verdi. Talep edilmeyenleri bile yaptı. Kendisi hiçbir masraftan kaçınmamıştır. Suçsuz olduğunu düşünüyor ve beraatini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme başkanı son sözü sanık Gürkan'a verdi. Gürkan, işletmesinde hiçbir talebi geri çevirmediğini yineledi. Gürkan, "Ben tespit değil, yatırım yaparım. Mekanizenin yapılmaması benim işveren olarak işime gelirdi. Hiçbir zaman yatırımdan kaçmadım. Her zaman en iyi malzemeleri kullandık. İlk duruşmalarda da yatırım yapmamakla suçlanmıştım. Hiçbir zaman yalan söylemedim. En başından beri neysem oyum. Çok tahrik altında bu süreci yaşadım. Heyetin vicdanına güveniyorum" dedi.
Konuşmaların ardından mahkemeye heyeti, kararın 16 Haziran Çarşamba günü saat 09.00'da yapılacak olan celsede açıklanacağını belirterek duruşmayı erteledi.
'TCK'DAN OLASI KASTI KALDIRACAĞIZ'
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çarşamba günü verilecek olan kararın ardından olası kastın kaldırılmasını önereceklerini söyledi. Özel, "Karar çarşamba gününe kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan ailelerin evlerine zamanında varmaları için bu kaçınılmaz bir durumdu. Bugün katılan ve katılamayan herkesi çarşamba günü duruşmayı takip etmeye davet ediyoruz. Daha önceden verilen kararı Yargıtay 12'nci Dairesi bozmuştu ve olası kasttan ceza verilmesini talep etmişti. Yukarılardan gelen hamleyle 3 hakim değiştirildi. Bu değişimin ardından bu kez 3'e 2 ile dava şirketin lehine bozuldu. Aileler, eşler, anneler olası kastı bekliyor. Yasamayla yargı arasında kuvvetler ayrılığı var. Mahkemenin nasıl bir karar vereceğini telkin edemem. Çarşamba günü eğer hakim bey olası kastı uygulamazsa perşembe günü TBMM'ye, Türk Ceza Kanunu'nun 21'nci maddesinin 2'nci fıkrasının kaldırılmasını önereceğim. Bundan sonra kanunlarda olası kast olmasın. Bunda uygulanmıyorsa demek ki ihtiyaç da yok. Kullanılmayacak bir kanunun mahkemeleri meşgul etmesine gerek yoktur diyeceğiz" dedi.Tolga TAHÇISerkan ÖZDEMİRErsan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Tolga TAHÇI Serkan ÖZDEMİR Ersan ERDOĞAN
2021-06-14 21:19:24

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