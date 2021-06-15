Pırls Projesinde Manisa'yı temsil edecekler

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Atatürk İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması’nda (PIRLS 2021) Manisa'yı temsil edecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen PIRLS projesi bu yıl 50'den fazla ülkede uygulanacak. Türkiye'de 48 ilden 192 okulun katıldığı araştırma uygulaması 1617 Haziran'da gerçekleştirilecek. PIRLS araştırmasında, öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için bilişsel testler ile öğrencilerin bu becerilerini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketleri uygulanacak. 2001 yılında araştırma uygulamasına katılan Türkiye, 20 aradan sonra yine uygulamada yer alacak.

PIRLS 2021 projesine Alaşehir Atatürk İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri de katılarak Manisa'yı temsil edecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve Şube Müdürü Yasemin Oral öğrencileri okullarında ziyaret ederek, başarı diledi. Türkiye'de 48 il 192 okulda uygulanacak olan araştırmada Alaşehirli öğrencilerin de Manisa'yı temsil edeceğini belirten Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "2021 yılında ülkemizde 48 il ve 192 okulda uygulanacak olan araştırmada Manisa’yı Atatürk İlkokulu 4A sınıfı temsil edecek. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize moral vermek amacıyla şube Müdürümüz Yasemin Oral ile moral ziyareti yaptık. 27 öğrencimiz ve öğretmenleri İdris Yalçın’ı PIRLS uygulaması çalışmalarından dolayı kutluyor başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.