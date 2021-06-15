Saruhanlı'daki son ankete göre Başkan Bilgin oy oranını artırdı

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) yaptırdığı bir araştırmaya göre, Saruhanlı'da yüzde 55,97 oy oranı ile belediye başkanı seçilen Zeki Bilgin'in oy oranının yüzde 57,8'e yükseldiği ortaya çıktı.

SODEMSEN, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bin kişinin katılımıyla 22 Nisan9 Mayıs tarihleri arasında "Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırması" yaptırıldı. Buna göre, araştırmanın öne çıkan başlıklarından, "Bu pazar bir yerel seçim olsa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 57,8'e evet, yüzde 10,1'i kararsız, yüzde 2,1' cevap vermezken, yüzde 30'u da hayır yanıtını verdi. Araştırma sonucuna göre CHP seçmeninin yüzde 93'ünün oyunu alan Başkan Bilgin, İYİ Parti seçmeninin 4'te üçünün (Yüzde 72,5) AK Parti seçmeninin 4'te birinin (Yüzde 24) MHP seçmeninin ise 3'te birinin (Yüzde 34,40) oyunu alıyor. İlçe halkının Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i tanıma oranının yüzde 83 olduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 70'i Başkan Bilgin'i başarılı, yüzde 74'ü çalışkan, yüzde 61,2'si güvenilir, yüzde 62'si adaletli, yüzde 59,1'i kolay ulaşılabilir, yüzde 61,8'i iş bitirici, yüzde 66,6'sı sıcak kanlı buluyor.

Öte yandan aynı araştırmada "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,3'ü CHP, yüzde 39,4'ü Ak Parti, yüzde 9,1'i İYİ Parti, yüzde 3,7'si MHP, yüzde 1,3'ü de HDP şeklinde cevap verdi.

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