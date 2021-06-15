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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den Urganlı’da gece mesaisi

İHA

MASKİ’den Urganlı’da gece mesaisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına hızla devam ediyor. Mahallede bulunan hemzemin geçitte yapılan çalışmalarda, vatandaşları mağdur etmemek adına yoğun mesai harcayan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdü. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de çalışmaları yerinde takip etti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı ve Yeniköy mahallelerini kapsayan alt ve üstyapı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda, Urganlı mahallesinde vatandaşları mağdur etmemek adına, mahallede bulunan ve geçişi sağlayan tek nokta olan hemzemin geçitte yapılan derin kazı çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gece saatlerinde yapıldı. Yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ile birlikte yerinde inceledi.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetini minimuma indirmek için gayret ediyoruz”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda il genelinde birçok mahallede alt ve üstyapı çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Urganlı mahallemiz sağlıklı bir alt ve üstyapıya kavuşacak. Yeniköy mahallemizin altyapısını tamamladık, üstyapısında da son aşamalara geldik. Urganlı Mahallemizde bulunan hemzemin geçitte yürüttüğümüz çalışmayı da vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gece saatlerinde yaptık. Sadece alt ve üstyapı yapmak için değil, bunları yaparken vatandaşlarımızın mağduriyetini minimum düzeye nasıl indirebiliriz diye de gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Urganlı’ya tarihi bir yatırım yapılıyor
Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Urganlı’ya tarihi bir yatırım yapıldığını belirterek, “MASKİ tarafından mahallemizde yürütülen çalışmalar devam ediyor. İnşallah tamamlandıktan sonra alt ve üstyapımızla bambaşka bir Urganlı’ya kavuşacağız. Mahallemizin ortasında bulunan hemzemin geçit, şu anda geçişi sağlayan tek nokta konumunda bulunuyor. MASKİ’nin buradaki çalışmayı gece sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde yapması da bizim açımızdan çok iyi oldu. Trafiğimiz aksamadı, vatandaşlarımız mağdur olmadı. Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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