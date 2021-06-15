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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecini en iyi anlatanlar ödüllerini törenle aldı

İHA

Pandemi sürecini en iyi anlatanlar ödüllerini törenle aldı

Şehzadeler Belediyesi’nin ‘Pandemi Döneminde Gençlik Projesi’ kapsamında, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrenciler, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
Şehzadeler Belediyesi, öğrencilerin pandemi sürecini nasıl algıladıklarını, süreçte yaşadıklarını ve pandemi sürecinde hissettiklerini anlatabilmeleri için ‘Pandemi Döneminde Gençlik Projesi’ni hayata geçirerek, proje kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediyesi belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve dereceye giren öğrencilerin öğretmen ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici her anlamda eğitime büyük destek veren Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise bir yılı aşkın bir süredir devlet ve milletçe korona virüsle mücadele edildiğine dikkat çekerek, “Şehzadeler Belediyesi olarak da bizler bu mücadelede etkin bir rol oynamakta, ön saflarda yer almaktayız. Bu mücadelede birinci önceliğimiz de geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızdır. Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar, kurallar nedeniyle hemşehrilerimizin zor günler geçirdiğinin bilinci içerisindeyiz. Bu bilinçle süreç içerisinde sizlerin hayatını daha yaşanır, daha refah hale getirebilmek; bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini arttırabilmek için çalışmalarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle eğitim alanında birçok faaliyet yapmaktayız. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 35 minik yavrumuz eğitim görüyor. Şehzadeler Gençlik Merkezi (ŞEGEM) bünyesinde 55 öğrencimizi bu yıl LGS’ye hazırladık. İlçemizde bu yıl LGS’ye katılan 2 bin 120 öğrencimizi hem evlerinde hem okullarında ziyaret ederek, başarı dileklerimizi ilettik ve onlara moral hediyelerimizi takdim ettik. Yine aynı şekilde ilçemizde bu yıl YKS’ye girecek bin 50 öğrencimizi de evlerinde ve okullarında ziyaret ederek, onlara da moral hediyelerimizi iletmeye başladık. Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde bulunan okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların hep içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Şehzadeler Gençlik Merkezi bünyesinde gelecek eğitim öğretim döneminde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik başlatacağımız ücretsiz kursların hazırlığını da yaptık. Kurslarımızın başvuruları başladı ve 21 Haziran’da ilk ders başlayacak. Tüm bunların yanında pandemi dönemini evde geçiren evlatlarımıza pandemi sürecinde yaşadıklarını, hissettiklerini, öğrendiklerini ve gördüklerini ‘Kompozisyon, Şiir, Resim’ ile anlatmaları için bir imkan tanıdık. Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın üzerindeki olumsuz etkileri azaltma, kendilerini ifade etme ve hayallerini anlatmalarını istedik. İlkokullar arasında ‘Pandemi Döneminde çocuk olmak’ konulu ‘resim’, ortaokullar arasında ‘Pandemi Döneminde Evimiz’ konulu ‘şiir’,liseler arasında ‘Pandemi Döneminde Yaşam’ konulu ‘kompozisyon’ yarışması düzenledik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde eserleri 1. olan kardeşlerimize laptop; eserleri 2. ve 3. olan kardeşlerimize tablet bilgisayar hediye ederek, onların yeteneklerini ve hayallerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Yarışmamıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Dereceye giren; İzmir Özel Türk Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Spil Ortaokulu, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Yunusemre Akgedik Ortaokulu, Manisa Kız Anadolu İmamHatip Lisesi, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde üstün gayretleri olan öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum”
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da pandemi ile mücadelede tünelin ucundaki ışığın göründüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Pandemi sürecinde birçok kurumumuz ancak asgari çalışmalarını yerine getirdi. Ancak görüyorum ve biliyorum ki Şehzadeler Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz sadece görevlerini yerine getirmekle kalmıyor, hemşehrilerimiz için hep daha fazlasını yapıyorlar. Bu projede emeği geçenleri tebrik ediyor, derece giren öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Kompozisyon dalında 1. Selime Boztaş, 2. Rüveyda Aydoğdu, 3. Ayşe Nur Bozok, Resim dalında: 1. Eylül Ada, 2. Elif Akgün, 3. Müjgan Nil, Şiir dalında: 1. Eyüp Emir Akgüngör, 2. Ecrin Türkova ve 3. Fatma Uysal’a ödülleri protokol üyeleri tarafından törenle verildi.

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